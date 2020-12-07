В США объяснили механизм «акустической атаки» против дипломатов на Кубе

24 сотрудника американской дипмиссии на Кубе испытали проблемы со здоровьем после предполагаемых акустических атак в 2017 г. По данным исследования, сотрудники посольства США в Гаване и консульства США в Гуанчжоу и их семьи начали испытывать необычные и в некоторых случаях внезапные симптомы, такие как громкий шум, боль в ушах, сильное давление на голову или вибрация, головокружение, проблемы со зрением и когнитивные трудности. Многие из них испытывают те или иные проблемы со здоровьем до сих пор.