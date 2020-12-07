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В США объяснили механизм «акустической атаки» против дипломатов на Кубе

Ведомости

Наиболее вероятной причиной появления проблем со здоровьем у американских дипломатов и членов их семей в Китае и на Кубе является направленная импульсная радиочастотная энергия, говорится в сообщении национальных академий наук, техники и медицины об исследовании, проведенном по заказу Госдепа США. 

24 сотрудника американской дипмиссии на Кубе испытали проблемы со здоровьем после предполагаемых акустических атак в 2017 г. По данным исследования, сотрудники посольства США в Гаване и консульства США в Гуанчжоу и их семьи начали испытывать необычные и в некоторых случаях внезапные симптомы, такие как громкий шум, боль в ушах, сильное давление на голову или вибрация, головокружение, проблемы со зрением и когнитивные трудности. Многие из них испытывают те или иные проблемы со здоровьем до сих пор.

СМИ в числе симптомов называли головные боли, потерю слуха и провалы в памяти. Президент Дональд Трамп заявлял, что считает Гавану ответственной за случившееся. Вашингтон отозвал с Кубы часть дипломатического персонала и в ответ выслал 14 кубинских дипломатов. Куба назвала эти решения необоснованными и обвинила американскую сторону в недостаточной готовности сотрудничать в расследовании. Кубинская сторона с февраля начала изучать проблему, к расследованию были привлечены в общей сложности 2000 специалистов в сфере безопасности и различных экспертов, от криминалистов, до аудиологов и математиков.

Комитет, который проводил исследование, рассматривал также возможное химическое воздействие на дипломатов и их родственников, инфекционные заболевания, такие как Зика, психологические проблемы. Комитет не смог исключить использование этих механизмов воздействия из-за различия симптомов у дипломатов и их семей и отсутствия доступа к конкретной медицинской и личной информации о пострадавших. 

В качестве вероятного источника сигналов назывался прибор, способный генерировать вредные для здоровья акустические волны. Гавана в ответ сообщила, что шумы, о которых идет речь, могут быть «стрекотом сверчков» и отрицала какую либо причастность к странным симптомам у американских служащих, писала кубинская газета Granma.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных