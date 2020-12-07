Партия пенсионеров завявила о намерении поучаствовать в выборах в Госдуму
Российская партия пенсионеров решила принять участие выборах в Госдуму, сообщает пресс-служба партии.
«Президиум Центрального совета Российской партии пенсионеров за социальную справедливость принял решение о необходимости участия партии в предстоящих в 2021 году выборах депутатов Государственной Думы 8 созыва, депутатов представительных органов власти субъектов федерации и муниципальных образований по всей стране», — говорится в сообщении.
По сообщению председателя партии Владимира Буракова, она «не запятнала себя соглашательской позицией и не бросается невыполнимыми обещаниями».
Одними из пунктов программных требований партии является пересмотр невыгодной для подавляющего большинства пенсионеров балльной системы формирования размеров пенсии, ликвидация малоэффективных финансовых посредников в лице ПФР и НПФ в пользу новых принципов функционирования пенсионной системы, учитывающей трудовой стаж и заработную плату.