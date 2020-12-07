Партия пенсионеров завявила о намерении поучаствовать в выборах в Госдуму

«Президиум Центрального совета Российской партии пенсионеров за социальную справедливость принял решение о необходимости участия партии в предстоящих в 2021 году выборах депутатов Государственной Думы 8 созыва, депутатов представительных органов власти субъектов федерации и муниципальных образований по всей стране», — говорится в сообщении.