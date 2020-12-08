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В Госдуму внесен законопроект о невозможности снижения МРОТ

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект о невозможности снижения минимального размера оплаты труда (МРОТ) даже в случае уменьшения медианной заработной платы, сообщил один из авторов инициативы, первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Мы фиксируем, что даже в том случае, если медианная заработная плата снизится, МРОТ при этом снижаться не может. МРОТ не может быть снижен в РФ ни при каких обстоятельствах, он сможет только расти», — цитирует ТАСС Исаева.

Авторами поправок выступают руководители думской фракции «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. Они также предлагают сделать минимальные выплаты по больничным на уровне МРОТ постоянными.

Ранее замглавы Минтруда Андрей Пудов на пленарном заседании в Госдуме заявил, что прожиточный минимум занижают две трети регионов России. 11 ноября Госдума одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому прожиточный минимум предлагается установить на уровне 44,2% медианного дохода в стране, МРОТ — на уровне 42% средней зарплаты в России.

По новой методике прожиточный минимум в 2021 г. вырастет на 3,7% в годовом выражении и составит 11 653 руб., а МРОТ — на 5,5% и составит 12 792 руб. В Минтруде допустили рост МРОТ до 14 176 руб. к 2023 г.

Ранее по теме: В Минтруде заявили о занижении прожиточного минимума в большинстве регионов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных