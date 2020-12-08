В Госдуму внесен законопроект о невозможности снижения МРОТ
В Госдуму внесен законопроект о невозможности снижения минимального размера оплаты труда (МРОТ) даже в случае уменьшения медианной заработной платы, сообщил один из авторов инициативы, первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.
«Мы фиксируем, что даже в том случае, если медианная заработная плата снизится, МРОТ при этом снижаться не может. МРОТ не может быть снижен в РФ ни при каких обстоятельствах, он сможет только расти», — цитирует ТАСС Исаева.
Авторами поправок выступают руководители думской фракции «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. Они также предлагают сделать минимальные выплаты по больничным на уровне МРОТ постоянными.
Ранее замглавы Минтруда Андрей Пудов на пленарном заседании в Госдуме заявил, что прожиточный минимум занижают две трети регионов России. 11 ноября Госдума одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому прожиточный минимум предлагается установить на уровне 44,2% медианного дохода в стране, МРОТ — на уровне 42% средней зарплаты в России.
По новой методике прожиточный минимум в 2021 г. вырастет на 3,7% в годовом выражении и составит 11 653 руб., а МРОТ — на 5,5% и составит 12 792 руб. В Минтруде допустили рост МРОТ до 14 176 руб. к 2023 г.