В Минтруде заявили о занижении прожиточного минимума в большинстве регионов
Прожиточный минимум занижают две трети регионов России, заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов на пленарном заседании в Госдуме, передает ТАСС.
«Две трети субъектов занижают прожиточный минимум в своих регионах. Мы это в более чем 60 субъектах увидели», — сказал Пудов.
Ранее сегодня Госдума одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому прожиточный минимум предлагается установить на уровне 44,2% медианного дохода в стране, МРОТ — на уровне 42% средней зарплаты в России.
По новой методике прожиточный минимум в 2021 г. вырастет на 3,7% в годовом выражении и составит 11 653 руб., а МРОТ — на 5,5% и составит 12 792 руб. В Минтруде допустили рост МРОТ до 14 176 руб. к 2023 г.
Прожиточный минимум используется для назначения социальной поддержки, например выплат на детей, соцконтракта, и для расчета доплат к пенсии. Прожиточный минимум рассчитывается в целом по России и в каждом регионе как общая величина, также устанавливается прожиточный минимум трудоспособного населения, детей и пенсионеров.