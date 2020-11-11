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В Минтруде заявили о занижении прожиточного минимума в большинстве регионов

Ведомости

Прожиточный минимум занижают две трети регионов России, заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов на пленарном заседании в Госдуме, передает ТАСС.

«Две трети субъектов занижают прожиточный минимум в своих регионах. Мы это в более чем 60 субъектах увидели», —  сказал Пудов. 

Ранее сегодня Госдума одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому прожиточный минимум предлагается установить на уровне 44,2% медианного дохода в стране, МРОТ — на уровне 42% средней зарплаты в России. 

По новой методике прожиточный минимум в 2021 г. вырастет на 3,7% в годовом выражении и составит 11 653 руб., а МРОТ — на 5,5% и составит 12 792 руб. В Минтруде допустили рост МРОТ до 14 176 руб. к 2023 г.

Прожиточный минимум используется для назначения социальной поддержки, например выплат на детей, соцконтракта, и для расчета доплат к пенсии. Прожиточный минимум рассчитывается в целом по России и в каждом регионе как общая величина, также устанавливается прожиточный минимум трудоспособного населения, детей и пенсионеров.

Ранее по теме: Минтруд спрогнозировал рост МРОТ до 14 176 рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных