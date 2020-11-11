В Минтруде заявили о занижении прожиточного минимума в большинстве регионов

По новой методике прожиточный минимум в 2021 г. вырастет на 3,7% в годовом выражении и составит 11 653 руб., а МРОТ — на 5,5% и составит 12 792 руб. В Минтруде допустили рост МРОТ до 14 176 руб. к 2023 г.