Минтруд спрогнозировал рост МРОТ до 14 176 рублей
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2023 г. может вырасти до 14 176 руб., такой прогноз высказал заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов, передает ТАСС.
«Это значение у нас прогнозируется на уровне 14 176 руб.», — сказал Пудов.
В конце сентября правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается изменить систему расчета прожиточного минимума и МРОТ. По новой методике прожиточный минимум в 2021 г. вырастет на 3,7% в годовом выражении и составит 11 653 руб. МРОТ в 2021 г. увеличится на 5,5% по сравнению с показателем 2020 г. и составит 12 792 руб. Законопроект принят в первом чтении.
Прожиточный минимум рассчитывается за каждый квартал. Показатель используется для назначения социальной поддержки, например выплат на детей, соцконтракта, и для расчета доплат к пенсии. Прожиточный минимум рассчитывается в целом по России и в каждом регионе как общая величина, также устанавливается прожиточный минимум трудоспособного населения, детей и пенсионеров.