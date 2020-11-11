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Минтруд спрогнозировал рост МРОТ до 14 176 рублей

Ведомости

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к 2023 г. может вырасти до 14 176 руб., такой прогноз высказал заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов, передает ТАСС.

«Это значение у нас прогнозируется на уровне 14 176 руб.», — сказал Пудов.

В конце сентября правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором предлагается изменить систему расчета прожиточного минимума и МРОТ. По новой методике прожиточный минимум в 2021 г. вырастет на 3,7% в годовом выражении и составит 11 653 руб. МРОТ в 2021 г. увеличится на 5,5% по сравнению с показателем 2020 г. и составит 12 792 руб. Законопроект принят в первом чтении.

Прожиточный минимум рассчитывается за каждый квартал. Показатель используется для назначения социальной поддержки, например выплат на детей, соцконтракта, и для расчета доплат к пенсии. Прожиточный минимум рассчитывается в целом по России и в каждом регионе как общая величина, также устанавливается прожиточный минимум трудоспособного населения, детей и пенсионеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных