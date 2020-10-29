Минтруд утвердил целевые показатели по безработице на 2021 год

В период пандемии правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице с 8000 до 12 130 руб. — уровня МРОТ. Затем минимальный размер пособия был увеличен в три раза — до 4500 руб. Также безработные родители получили право на доплату к пособию по безработице в 3000 руб. за каждого несовершеннолетнего ребенка.