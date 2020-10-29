Минтруд утвердил целевые показатели по безработице на 2021 год
Министерство труда и соцзащиты утвердило целевые прогнозные показатели по уровню безработицы в регионах России на 2021 год. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Минимальные показатели уровня безработицы прогнозируются в 2021 году в Москве на уровне 1,3%, Ямало-Ненецком АО — 1,9%, Ханты-Мансийском АО — 2,5%. В Санкт-Петербурге безработица прогнозируется на уровне 2,6%, в Московской области — 2,7%.
Максимальный уровень безработицы Минтруд спрогнозировал в Ингушетии — 25,1% в 2021 году. В Чечне безработица должна будет достигнуть уровня 13%, в Карачаево-Черкесии — 12,5%.
Ранее президент России Владимир Путин назвал сложной ситуацию на российском рынке труда. По данным Росстата, в сентябре 2020 года 4,8 млн человек классифицировались в качестве безработных. 19 октября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит более 35 млн руб. на поддержку безработных граждан.
В период пандемии правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице с 8000 до 12 130 руб. — уровня МРОТ. Затем минимальный размер пособия был увеличен в три раза — до 4500 руб. Также безработные родители получили право на доплату к пособию по безработице в 3000 руб. за каждого несовершеннолетнего ребенка.