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Минтруд утвердил целевые показатели по безработице на 2021 год

Ведомости

Министерство труда и соцзащиты утвердило целевые прогнозные показатели по уровню безработицы в регионах России на 2021 год. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Минимальные показатели уровня безработицы прогнозируются в 2021 году в Москве на уровне 1,3%, Ямало-Ненецком АО — 1,9%, Ханты-Мансийском АО — 2,5%. В Санкт-Петербурге безработица прогнозируется на уровне 2,6%, в Московской области — 2,7%. 

Максимальный уровень безработицы Минтруд спрогнозировал в Ингушетии — 25,1% в 2021 году. В Чечне безработица должна будет достигнуть уровня 13%, в Карачаево-Черкесии — 12,5%. 

Ранее президент России Владимир Путин назвал сложной ситуацию на российском рынке труда. По данным Росстата, в сентябре 2020 года 4,8 млн человек классифицировались в качестве безработных. 19 октября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит более 35 млн руб. на поддержку безработных граждан.

В период пандемии правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице с 8000 до 12 130 руб. — уровня МРОТ. Затем минимальный размер пособия был увеличен в три раза — до 4500 руб. Также безработные родители получили право на доплату к пособию по безработице в 3000 руб. за каждого несовершеннолетнего ребенка.

Ранее по теме: Аналитики назвали регионы с наибольшим уровнем безработицы

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных