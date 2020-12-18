МВД Белоруссии и Росгвардия подписали соглашение о сотрудничестве

В августе президент России Владимир Путин заявил, что в стране сформирован резерв силовиков для оказания помощи Белоруссии. По его словам, об этом попросил его коллега Александр Лукашенко. При этом Путин отметил, что этот резерв «не будет использован, пока ситуация не начнет выходить из-под контроля».