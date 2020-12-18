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МВД Белоруссии и Росгвардия подписали соглашение о сотрудничестве

Ведомости

Министерство внутренних дел Белоруссии и Росгвардия подписали соглашение о сотрудничестве по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, борьбе с терроризмом и экстремизмом. Соглашение опубликовано на белорусском интернет-портале правовой информации. 

Ведомства будут вместе охранять важные государственные объекты, осуществлять госконтроль за оборотом оружия, обеспечивать безопасность объектов топливно-энергетического комплекса, оказывать силовую поддержку по противодействию преступности и т.д. Согласно соглашению, стороны обязаны действовать в пределах своей компетенции и с соблюдением законодательства и международных обязательств.

В августе президент России Владимир Путин заявил, что в стране сформирован резерв силовиков для оказания помощи Белоруссии. По его словам, об этом попросил его коллега Александр Лукашенко. При этом Путин отметил, что этот резерв «не будет использован, пока ситуация не начнет выходить из-под контроля».

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.

Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы, и инициировала создание Координационного совета оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных