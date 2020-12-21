В мэрии не стали комментировать слухи об отставке главы Екатеринбурга
Мэрия Екатеринбурга отказалась комментировать информацию о возможной отставке главы города Александра Высокинского, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу.
«Кадровые вопросы в сослагательном наклонении не комментируем», — говорится в сообщении.
Ранее издание Ura.ru со ссылкой на источники в мэрии города сообщило, что 21 декабря Высокинский объявит о своем уходе с поста мэра города. По данным издания, исполнять обязанности главы города будет первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.
В департаменте информационной политики Свердловской области заявили, что решений об освобождении от должности первого замгубернатора области Алексея Орлова пока не принималось. Высокинский возглавляет Екатеринбург с сентября 2018 г.