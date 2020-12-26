Российское посольство считает, что США инициировали «визовую войну»

В статье The Washington Post, опубликованной 25 декабря, отмечается, что получение каждой дипломатической визы для американских сотрудников требует длительных переговоров. Из-за этого посольство в Москве страдает от нехватки персонала, в результате чего дипломаты вынуждены заниматься уборкой снега и дезинцифицированием помещений. Кроме того, США не могут получить визы для специалистов, которые могли бы прибыть в Москву для ремонта неисправных лифтов и пожарной сигнализации в посольстве.