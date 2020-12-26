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Российское посольство считает, что США инициировали «визовую войну»

Ведомости

США стали инициаторами «визовой войны», навязав России практику персональных визовых разменов, заявило российское посольство в Facebook. Так дипмиссия прокомментировала публикацию The Washington Post, в которой говорится о недоукомплектованности американского посольства в Москве из-за сложностей с получением дипломатических виз.

«Еще раз хотели бы напомнить, что ответственность за «тупик» полностью лежит на американской стороне. Именно США стали инициаторами т. н. «визовой войны», навязали нам практику персональных визовых разменов, когда сотрудники российских загранучреждений получают разрешения на въезд только в увязке с выдачей виз для американских работников», — говорится в сообщении российского посольства.

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Дипломаты заявили, что количество выдаваемых Россией виз американским дипломатам соответствует количеству виз, полученных российскими сотрудниками в США. В сообщении также отмечается, что российская сторона неоднократно призывала США к полной нормализации взаимоотношений в консульско-визовой сфере.

В статье The Washington Post, опубликованной 25 декабря, отмечается, что получение каждой дипломатической визы для американских сотрудников требует длительных переговоров. Из-за этого посольство в Москве страдает от нехватки персонала, в результате чего дипломаты вынуждены заниматься уборкой снега и дезинцифицированием помещений. Кроме того, США не могут получить визы для специалистов, которые могли бы прибыть в Москву для ремонта неисправных лифтов и пожарной сигнализации в посольстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных