Песков рассказал о роли Путина в урегулировании конфликта в Карабахе
Президент России Владимир Путин смог стать посредником в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе только благодаря хорошим отношениям с властями Армении и Азербайджана, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
«Только поддержание добрых и конструктивных отношений, основанных на взаимном уважении и с Баку, и с Ереваном, позволило Путину быть посредником в этой урегулировании», — заявил он.
Песков добавил, что Путин вел переговоры лично, проведя много дней «с телефонной трубкой в руке». Президент был на связи и с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, пояснил он.
9 ноября Армения и Азербайджан подписали соглашение при посредничестве России, которое положило конец войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван обязались обменяться пленными, а также телами погибших. В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые Нагорным Карабахом Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шушу. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.