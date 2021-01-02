Сенат США преодолел вето Трампа по оборонному бюджету страны
Сенат Конгресса США преодолел 1 января вето американского президента Дональда Трампа относительно оборонного бюджета на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», передает CNN.
В сенате, контролируемом республиканцами, за отмену президентского вето проголосовал 81 сенатор, против – 13.
Сам Трамп в Twitter раскритиковал сенат за то, что в оборонном бюджете остался раздел 230 закона об этике в сфере коммуникаций, который защищает интернет-компании от ответственности за публикуемый контент и его модерацию. Ранее президент называл отсутствие отмены этого пункта «подарком Китаю и России».
До этого Трамп отказывался подписать оборонный бюджет, так как он, по его мнению, не включает ряда важных мер, «необходимых для обеспечения национальной безопасности». Кроме того, действующего президента не устраивает предполагаемое документом намерение конгресса поменять названия военных баз, которые ранее были названы в честь военачальников Юга во времена Гражданской войны в США.
Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 г. 11 декабря. Помимо прочего документ предусматривает расширение ограничительных мер против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных и санкции в отношении Турции из-за поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400.