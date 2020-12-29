Палата представителей США преодолела вето Трампа по оборонному бюджету страны

До этого Трамп отказывался подписать оборонный бюджет, так как он, по его мнению, не включает ряда важных мер, «необходимых для обеспечения национальной безопасности». Кроме того, действующего президента не устраивает предполагаемое документом намерение конгресса поменять названия военных баз, которые ранее были названы в честь военачальников Юга во времена Гражданской войны в США.