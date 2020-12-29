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Палата представителей США преодолела вето Трампа по оборонному бюджету страны

Ведомости

Палата представителей Конгресса США преодолела вето президента Дональда Трампа относительно оборонного бюджета на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Это следует из данных на сайте палаты.

До этого Трамп отказывался подписать оборонный бюджет, так как он, по его мнению, не включает ряда важных мер, «необходимых для обеспечения национальной безопасности». Кроме того, действующего президента не устраивает предполагаемое документом намерение конгресса поменять названия военных баз, которые ранее были названы в честь военачальников Юга во времена Гражданской войны в США.

Помимо этого, Трамп требовал, чтобы в законе были меры, вводящие ответственность соцсетей и СМИ за публикуемый контент. В целом он назвал документ «подарком Китаю и России».

Ранее по теме: Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями по «Северному потоку — 2»

Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 г. 11 декабря. Помимо прочего документ предусматривает расширение ограничительных мер против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных и санкции в отношении Турции из-за поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Ранее по теме: S&P: экономика России в 2021 году отыграет большую часть падения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных