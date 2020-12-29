Палата представителей США преодолела вето Трампа по оборонному бюджету страны
Палата представителей Конгресса США преодолела вето президента Дональда Трампа относительно оборонного бюджета на 2021 финансовый год, в котором предусмотрены санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Это следует из данных на сайте палаты.
До этого Трамп отказывался подписать оборонный бюджет, так как он, по его мнению, не включает ряда важных мер, «необходимых для обеспечения национальной безопасности». Кроме того, действующего президента не устраивает предполагаемое документом намерение конгресса поменять названия военных баз, которые ранее были названы в честь военачальников Юга во времена Гражданской войны в США.
Помимо этого, Трамп требовал, чтобы в законе были меры, вводящие ответственность соцсетей и СМИ за публикуемый контент. В целом он назвал документ «подарком Китаю и России».
Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 г. 11 декабря. Помимо прочего документ предусматривает расширение ограничительных мер против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество американских и российских военных и санкции в отношении Турции из-за поставок российских зенитных ракетных комплексов С-400.