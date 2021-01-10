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Лукашенко назвал время своего правления «эпохой стабильности»

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1» заявил, что время, когда он руководил страной, войдет в историю как эпоха стабильности, мира и справедливости.

«Эпоха Лукашенко? Я не хочу, я знаю, как. Как будет и какое будет определение: эпоха Лукашенко — это эпоха стабильности, мира и справедливости», — сказал он (цитата по ТАСС).

Президент отметил, что наблюдаемый в настоящий момент кризис в Белоруссии наступает в стране после каждых выборов. По мнению главы государства, подобная ситуация связана с политикой, но в ее основе — экономика.

Лукашенко добавил, что в новый для страны пятилетний период нужно будет решить проблемы и вопросы, которые будут определены на Всебелорусском народном собрании. Оно запланировано на 11-12 февраля 2021 г. Соответствующий указ глава республики подписал 28 декабря 2020 г.

Лукашенко непрерывно занимает пост президента Белоруссии с 1994 г. На выборах 9 августа 2020 г. он, по данным ЦИК, набрал 80,08% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста, которые длятся до сих пор. Участники акций требуют отставки главы государства и проведения новых выборов. Их поддерживают США и страны Евросоюза, подписавшие соответствующую резолюцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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