Лукашенко назвал время своего правления «эпохой стабильности»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1» заявил, что время, когда он руководил страной, войдет в историю как эпоха стабильности, мира и справедливости.
«Эпоха Лукашенко? Я не хочу, я знаю, как. Как будет и какое будет определение: эпоха Лукашенко — это эпоха стабильности, мира и справедливости», — сказал он (цитата по ТАСС).
Президент отметил, что наблюдаемый в настоящий момент кризис в Белоруссии наступает в стране после каждых выборов. По мнению главы государства, подобная ситуация связана с политикой, но в ее основе — экономика.
Лукашенко добавил, что в новый для страны пятилетний период нужно будет решить проблемы и вопросы, которые будут определены на Всебелорусском народном собрании. Оно запланировано на 11-12 февраля 2021 г. Соответствующий указ глава республики подписал 28 декабря 2020 г.
Лукашенко непрерывно занимает пост президента Белоруссии с 1994 г. На выборах 9 августа 2020 г. он, по данным ЦИК, набрал 80,08% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста, которые длятся до сих пор. Участники акций требуют отставки главы государства и проведения новых выборов. Их поддерживают США и страны Евросоюза, подписавшие соответствующую резолюцию.