Лукашенко назвал время своего правления «эпохой стабильности»

Лукашенко непрерывно занимает пост президента Белоруссии с 1994 г. На выборах 9 августа 2020 г. он, по данным ЦИК, набрал 80,08% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста, которые длятся до сих пор. Участники акций требуют отставки главы государства и проведения новых выборов. Их поддерживают США и страны Евросоюза, подписавшие соответствующую резолюцию.