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В Совфеде назвали три главные проблемы России в 2021 году

Ведомости

Тремя главными политическими вызовами для России в наступившем году станут вопросы выхода из пандемии коронавирусной инфекции, диктата интернет-гигантов и изменения в США и их внешней политике, написал в своем Telegram-канале член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного органа государственной власти Пермского края Алексей Пушков.

«Высветились три ключевые политические темы 2021 года: выход из пандемии; диктат интернет-гигантов; изменения в США и в их внешней политике. России придется в этом году столкнуться со всеми тремя проблемами», — написал он.

Пушков отметил, что первая проблема решается вакцинацией населения, а вторая — вступившим в силу законом против цензуры в интернете и развитием отечественных интернет-платформ.

Что касается отношений с США, то, по мнению сенатора, России придется противостоять давлению со стороны этой страны, которое, вероятнее всего, усилится. Пешков добавил, что потенциальный диалог между государствами по отдельным вопросам будет иметь ограниченных характер. В целом же отношения Москвы и Вашингтона не изменятся.

Ранее, в конце ноября, президент России Владимир Путин, комментируя отношения с США в программе «Москва. Кремль. Путин», заявил, что «испорченные отношения уже не испортишь». Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, сказал журналистам, что при смене американского президента политика США в отношении России вряд ли изменится.

Ранее по теме: Лавров усомнился в улучшении отношений с США при Байдене

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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