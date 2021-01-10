В Совфеде назвали три главные проблемы России в 2021 году

Что касается отношений с США, то, по мнению сенатора, России придется противостоять давлению со стороны этой страны, которое, вероятнее всего, усилится. Пешков добавил, что потенциальный диалог между государствами по отдельным вопросам будет иметь ограниченных характер. В целом же отношения Москвы и Вашингтона не изменятся.