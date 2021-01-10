В Совфеде назвали три главные проблемы России в 2021 году
Тремя главными политическими вызовами для России в наступившем году станут вопросы выхода из пандемии коронавирусной инфекции, диктата интернет-гигантов и изменения в США и их внешней политике, написал в своем Telegram-канале член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного органа государственной власти Пермского края Алексей Пушков.
«Высветились три ключевые политические темы 2021 года: выход из пандемии; диктат интернет-гигантов; изменения в США и в их внешней политике. России придется в этом году столкнуться со всеми тремя проблемами», — написал он.
Пушков отметил, что первая проблема решается вакцинацией населения, а вторая — вступившим в силу законом против цензуры в интернете и развитием отечественных интернет-платформ.
Что касается отношений с США, то, по мнению сенатора, России придется противостоять давлению со стороны этой страны, которое, вероятнее всего, усилится. Пешков добавил, что потенциальный диалог между государствами по отдельным вопросам будет иметь ограниченных характер. В целом же отношения Москвы и Вашингтона не изменятся.
Ранее, в конце ноября, президент России Владимир Путин, комментируя отношения с США в программе «Москва. Кремль. Путин», заявил, что «испорченные отношения уже не испортишь». Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, сказал журналистам, что при смене американского президента политика США в отношении России вряд ли изменится.