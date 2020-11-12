Лавров усомнился в улучшении отношений с США при Байдене

Согласно предварительным результатам президентских выборов в США, республиканец и действующий президент Дональд Трамп не удержался на своем посту. Его конкурент на выборах Джо Байден, кандидат демократов, набрал 290 голосов коллегии выборщиков при необходимых для победы 270. Трамп набрал 214 голосов выборщиков. 7 ноября Байден сообщил о своей победе в Twitter. Однако подсчет голосов продолжается, команда Трампа уже заявила об обращении в суды с требованием пересчета бюллетеней в ряде штатов.