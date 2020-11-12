Лавров усомнился в улучшении отношений с США при Байдене
Политика США в отношении России в случае утверждения победы Джо Байдена на выборах президента вряд ли изменится, сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
«На российском направлении, откровенно говоря, наши политологи (я с ними в целом согласен) каких-либо революционных перемен не ожидают», — сказал Лавров в интервью российским и иностранным СМИ. Он отметил, что прогнозы на данном этапе — «не очень благодатная идея».
В американском общества за последние годы была посеяна «масштабная русофобия», ставшая частью политической культуры США. «Будет обидно, если Америку будут пытаться воссоединять как нацию на такой русофобской основе», — подчеркнул министр.
Он также предположил, что внешняя политика администрации Байдена в случае его победы на выборах будет соответствовать курсу Барака Обамы, поскольку в период его президентства Байден был вице-президентом.
Согласно предварительным результатам президентских выборов в США, республиканец и действующий президент Дональд Трамп не удержался на своем посту. Его конкурент на выборах Джо Байден, кандидат демократов, набрал 290 голосов коллегии выборщиков при необходимых для победы 270. Трамп набрал 214 голосов выборщиков. 7 ноября Байден сообщил о своей победе в Twitter. Однако подсчет голосов продолжается, команда Трампа уже заявила об обращении в суды с требованием пересчета бюллетеней в ряде штатов.