Трамп заявил о большом прогрессе в борьбе за пересчет голосов на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что его команда достигла большого прогресса в борьбе за итоги всенародного голосования на выборах нового главы государства. Лидер страны также добавил, что победит.
«Мы достигаем большого прогресса. Результаты начнут появляться на следующей неделе. Сделаем Америку великой снова!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.
Также Трамп добавил, что при подсчете голосов избирателей были замечены массовые злоупотребления и результаты этих подсчетов сфальсифицированы. При этом Twitter пометил данные утверждения американского президента как спорные.
Основной день голосования за нового президента США состоялся 3 ноября. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, кандидат от демократической партии и бывший вице-президент страны Джо Байден набрал 290 голосов выборщиков из 538 возможных, для победы необходимо 270. У Трампа 214 голосов. Однако действующий президент настаивает, что выборы сфальсифицированы и коррумпированы. Его штаб объявил о намерении обратиться в суды штатов, где Трамп проиграл, для пересчета результатов народного голосования. Команда Трампа считает, что демократы могли подделать избирательные бюллетени, присланные по почте.