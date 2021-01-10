The Washington Post рассказал о попытках Трампа предотвратить его импичмент
Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что действующий президент США Дональд Трамп, а также его старший советник и зять Джаред Кушнер обратились к союзникам в Конгрессе с просьбой раскритиковать в социальных сетях предложение об импичменте американского лидера, пишет ТАСС.
WP также поделилась содержанием меморандума, якобы распространенного лидером республиканцев в Сенате Конгресса Митчем Макконнеллом. Из документа следует, что верхняя палата законодательного органа вновь приступит к работе после 19 января, то есть обсуждение импичмента Трампа может состояться уже после его ухода с поста президента. Утверждается, что противники 45-го американского лидера хотят добиться для него запрета повторно баллотироваться на пост главы государства в дальнейшем.
Газета также отметила, что на днях группа республиканцев опубликовала письмо с просьбой к новоизбранному президенту США Джо Байдену предотвратить импичмент Трампа. В ответ на это пресс-служба будущего лидера страны заявила, что такие решения принимаются в Конгрессе.
Сам Трамп ограничен в возможности призывать к чему-либо в социальных сетях. Так, 9 января Twitter навсегда заблокировал аккаунт действующего президента США из-за риска «дальнейшего подстрекательства к насилию».
6 января сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее Конгресс США утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена президентом США. После штурма Капитолия демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента.