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The Washington Post рассказал о попытках Трампа предотвратить его импичмент

Ведомости

Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что действующий президент США Дональд Трамп, а также его старший советник и зять Джаред Кушнер обратились к союзникам в Конгрессе с просьбой раскритиковать в социальных сетях предложение об импичменте американского лидера, пишет ТАСС.

WP также поделилась содержанием меморандума, якобы распространенного лидером республиканцев в Сенате Конгресса Митчем Макконнеллом. Из документа следует, что верхняя палата законодательного органа вновь приступит к работе после 19 января, то есть обсуждение импичмента Трампа может состояться уже после его ухода с поста президента. Утверждается, что противники 45-го американского лидера хотят добиться для него запрета повторно баллотироваться на пост главы государства в дальнейшем.

Газета также отметила, что на днях группа республиканцев опубликовала письмо с просьбой к новоизбранному президенту США Джо Байдену предотвратить импичмент Трампа. В ответ на это пресс-служба будущего лидера страны заявила, что такие решения принимаются в Конгрессе.

Сам Трамп ограничен в возможности призывать к чему-либо в социальных сетях. Так, 9 января Twitter навсегда заблокировал аккаунт действующего президента США из-за риска «дальнейшего подстрекательства к насилию».

6 января сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее Конгресс США утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена президентом США. После штурма Капитолия демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента.

Ранее по теме: Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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