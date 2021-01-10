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Генсек ООН сопоставил 2021 год с 1945

Ведомости

Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе выступления на мероприятии в честь 75-й годовщины первого заседания Генеральной Ассамблеи сопоставил текущий год с 1945 г. и подчеркнул, что нынешние конфликты не упираются лишь в вопросы военной и экономической мощи.

«Это не 1945 год. Сегодняшняя война ведется против микроскопического вируса. Завтра может начаться против террористов в киберпространстве. И мы все еще проигрываем долгую битву с изменением климата», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Гутерреш напомнил, что из-за пандемии коронавирусной инфекции за чертой бедности оказались 88 млн жителей планеты, а 270 млн угрожает голод. В связи с этим генсек отметил необходимость международного сотрудничества и «глобального партнерства».

Он также добавил, что в мире нужно распределять ресурсы и возможности более справедливо, обеспечить «справедливое налогообложение», универсальные блага и возможности для всех людей. Гутерреш подчеркнул, что развивающиеся государства должны играть «пропорциональную роль» в глобальных институтах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных