Генсек ООН сопоставил 2021 год с 1945
Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе выступления на мероприятии в честь 75-й годовщины первого заседания Генеральной Ассамблеи сопоставил текущий год с 1945 г. и подчеркнул, что нынешние конфликты не упираются лишь в вопросы военной и экономической мощи.
«Это не 1945 год. Сегодняшняя война ведется против микроскопического вируса. Завтра может начаться против террористов в киберпространстве. И мы все еще проигрываем долгую битву с изменением климата», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Гутерреш напомнил, что из-за пандемии коронавирусной инфекции за чертой бедности оказались 88 млн жителей планеты, а 270 млн угрожает голод. В связи с этим генсек отметил необходимость международного сотрудничества и «глобального партнерства».
Он также добавил, что в мире нужно распределять ресурсы и возможности более справедливо, обеспечить «справедливое налогообложение», универсальные блага и возможности для всех людей. Гутерреш подчеркнул, что развивающиеся государства должны играть «пропорциональную роль» в глобальных институтах.