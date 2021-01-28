Партии СР, «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении
Лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» — Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин подписали манифест об объединении. Церемония состоялась в Государственном центральном музее современной истории России, сообщает ТАСС.
По данным агентства, подписанный документ включает «12 принципов правды, патриотизма и справедливости», которые подразумевают «усиление роли государства в экономике, развитие прогрессивной шкалы налогообложения, ужесточение ответственности за коррупционные преступления, повышение МРОТ, пенсий и социальных пособий, постепенный отказ от ЕГЭ, бюджетную децентрализацию».
В ноябре источник «Ведомостей», близкий к администрации президента (АП), сообщал о переносе на начало 2021 г. возможного объединения «Справедливой России» с другими партиями. О том, что к выборам в Госдуму 2021 г. АП намерена инициировать объединение малых партий под эгидой «Справедливой России» Сергея Миронова, «Ведомости» сообщали 29 ноября.