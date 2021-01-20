Укрупнение «Справедливой России» пройдёт как по квотам

Укрупнение «Справедливой России» пройдёт как по квотамМиронов, Прилепин и Семигин объявляют об объединении партий
21 января руководящие органы трех партий – президиум центрального совета «Справедливой России» Сергея Миронова, а также политсоветы «За правду» писателя Захара Прилепина и «Патриотов России» предпринимателя Геннадия Семигина – примут заявления о необходимости объединения партий. В тот же день они могут назначить свои съезды, которые необходимы для проведения этой процедуры.
Сложносочиненная партия
О том, что до старта думской кампании произойдет слияние «Справедливой России» и малых партий в целях «утилизации» последних, «Ведомости» сообщали 30 ноября. Миронов обрисовал параметры предстоящего объединения 20 января. Объединенную партию предположительно назовут «Справедливая Россия – за правду», у нее будет один председатель и два заместителя председателя, заявил ТАСС Миронов. Он планирует остаться руководителем партии.
Ориентировочно съезд «Справедливой России» пройдет 22 февраля в Москве, сказал «Ведомостям» первый зампред фракции в Госдуме Михаил Емельянов. Одновременно пройдут съезды «За правду» и «Патриотов России», которыми они будут ликвидированы, отметил он. В устав «Справедливой России» на съезде будут внесены поправки, которые позволят изменить название и органы управления партией, чтобы в нее вступали представители ликвидированных структур, говорит Емельянов. Проводить объединение на базе «Справедливой России» логично, ведь у нее есть статус и все льготы парламентской партии, включая право выдвижения кандидатов и в Госдуму, и в заксобрания, отметил депутат Госдумы, глава избирательного штаба эсеров Валерий Гартунг. Именно так на юридической базе «Родины» в 2006 г. создавалась «Справедливая Россия», отметил он. Квоты зампредов могут быть закреплены за представителями «За правду» и «Патриотов России», а за кем – определят сами партии, сказал Гартунг.
Кому выгодно
В администрации президента (АП) опасаются, что Госдума VIII созыва может получиться «коммунистическо-жириновской, если не контролировать процесс, для этого и понадобилось раздуть партию, она будет создавать баланс», говорит собеседник в «Справедливой России». Альянс может дать партии лучший результат, чем в 2016 г. (6,22%, в 2011 г. – 7,74%), считает он.
Как создавалась «Справедливая Россия»
Юридической базой в 2006 г. стала «Родина», ее лидером был Александр Бабаков, сменивший попавшего в немилость Кремля Дмитрия Рогозина. К «Родине» присоединились Партия пенсионеров (сместив Гартунга, ею руководил Игорь Зотов) и Российская партия жизни (РПЖ). Лидером РПЖ был петербургский знакомый Владимира Путина, спикер Совета Федерации Миронов. Он и стал руководителем «Справедливой России», которая в 2007 г. прошла в Госдуму. Куратор внутренней политики Кремля Владислав Сурков говорил эсерам в 2006 г. о двухпартийной системе: «Нет у общества «второй ноги», на которую можно переступить, когда затекла первая».
С кем и как объединять «Справедливую Россию», с октября 2020 г. партийцы обсуждали с АП, говорит один из участников переговоров. По словам собеседника, Миронов был сторонником присоединения «Родины» и «Партии пенсионеров за социальную справедливость», «но их ему не отдали»: «Пенсионеры сами по себе ценны – работают на отъем голосов и КПРФ, да и самих справороссов». «Родина» же, по сути, оказалась единственной партией со льготой для участия в думских выборах, которая может забирать голоса у ЛДПР благодаря радикальной риторике, говорит этот собеседник.
Из «Справедливой России» сделают партию с левыми экономическими взглядами и правыми политическими, такой «патриотизм Прилепина с левачеством всех остальных», говорит близкий к АП собеседник. Им добавили «молодой крови» и хотят провести в Госдуму, поскольку есть риск попадания в парламент либералов вроде «Яблока», отмечает он. «Перед выборами их [эсеров] раскачают и проведут веселую кампанию», – говорит собеседник.
Что делить
Региональные отделения юридически также будут создаваться на базе эсеров, но несколько отделений «За правду» и «Патриотов» можно рассматривать как опорные, сказал Гартунг. Спешка с объявлением, когда вопрос не проработан, может быть связана «с желанием перебить политическую повестку последних дней», отметил собеседник среди эсеров.
У отколовшихся от КПРФ в 2005 г. и не представленных в Госдуме «Патриотов России» есть депутаты в заксобраниях семи регионов: Башкирии, Хакасии (оттуда родом Семигин), Красноярского края (отделение курирует авторитетный бизнесмен Анатолий Быков, находится под арестом по подозрению в организации заказного убийства в 1994 г.), Карачаево-Черкесии, Северной Осетии (отделение контролирует бывший депутат Госдумы от «Единой России», сейчас сенатор Арсен Фадзаев), Калининградской и Кемеровской облдумы. «Патриоты» были одной из семи существовавших до 2012 г. партий. «Патриотам России» прежде «удавалось продавать свою франшизу конфликтным региональным деятелям, которым был закрыт путь в «Единую Россию», но эти времена давно прошли», говорит политолог Виталий Иванов. У «За правду», созданной в 2020 г., есть один избранный в Рязанской облдуме.
У партийцев в регионах в процессе ликвидации будет свобода маневра. Так, лидеров сильных региональных отделений «Патриотов России» после ликвидации партии готова призвать к сотрудничеству «Родина», сказала «Ведомостям» глава президиума политсовета «Родины» Марина Костычева.
«Сейчас полноценные отделения есть только у «Справедливой России» и с ее отделениями «патриотам» и «заправдинцам» всерьез конкурировать будет сложно, – говорит политтехнолог Сергей Поляков. – А небольшая встряска [при распределении должностей в партии] пойдет только на пользу и мобилизует партфункционеров накануне выборов. Больше проблем возникнет при формировании состава кандидатов. Здесь обиженных будет много». 20 января в партии говорили, что обсуждается только федеральная тройка, которая поведет список: Миронов, Прилепин и Семигин.
Объединение позволит Кремлю пресечь гипотетические попытки «продажи» малыми партиями мест в сложных для власти округах, считает политолог Александр Пожалов. При этом «преобладание прилепинцев в публичном позиционировании партии» с их повесткой «русского мира» может размыть имидж «Справедливой России». А «Единой России» задача обеспечения конституционного большинства облегчается, если в Госдуму по спискам проходят не 5–6 партий, а 3–4 партии, отметил Пожалов.