Укрупнение «Справедливой России» пройдёт как по квотам

Ориентировочно съезд «Справедливой России» пройдет 22 февраля в Москве, сказал «Ведомостям» первый зампред фракции в Госдуме Михаил Емельянов. Одновременно пройдут съезды «За правду» и «Патриотов России», которыми они будут ликвидированы, отметил он. В устав «Справедливой России» на съезде будут внесены поправки, которые позволят изменить название и органы управления партией, чтобы в нее вступали представители ликвидированных структур, говорит Емельянов. Проводить объединение на базе «Справедливой России» логично, ведь у нее есть статус и все льготы парламентской партии, включая право выдвижения кандидатов и в Госдуму, и в заксобрания, отметил депутат Госдумы, глава избирательного штаба эсеров Валерий Гартунг. Именно так на юридической базе «Родины» в 2006 г. создавалась «Справедливая Россия», отметил он. Квоты зампредов могут быть закреплены за представителями «За правду» и «Патриотов России», а за кем – определят сами партии, сказал Гартунг.