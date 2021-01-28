На Украине возбудили уголовное дело из-за вмешательства в американские выборы
Госбюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело, чтобы привлечь к ответственности граждан, которые так или иначе вмешались в выборы в США, сообщил руководитель офиса президента страны Андрей Ермак.
«Госбюро расследований возбудило уголовное дело. Идет следствие, и мы ждем его результаты, следствие должно дать ответы на очень многие вопросы», — сказал он, подчеркнув, что Киев выступает категорически против какого-либо вмешательства в дела другого государства.
Госорганы Украины ищут организаторов и участников вмешательства в выборы США по поручению президента страны Владимира Зеленого. Ермак добавил, что украинские власти хотят вывести «на совершенно новый качественный уровень» сотрудничество с администрацией недавно занявшего пост президента США Джо Байдена.
Ранее, 11 января, американский Минфин ввел санкции против семи граждан Украины, включая одного депутата от правящей фракции «Слуга народа», а также четырех украинских информационных ресурсов за вмешательство в выборы в США. Два из обозначенных ресурсов, по мнению ведомства, связаны с депутатом Верховной Рады Андреем Деркачем. Его американские власти считают одним из «российских агентов», пытающихся повлиять на внутриполитические процессы их страны. Деркач находится под санкциями с сентября 2020 г.
В ответ на действия США 13 января Ермак написал на своей странице в Twitter, что Украина привлечет к ответственности задействованных во вмешательстве лиц независимо от их партийной принадлежности. О недопустимости такого вмешательства в августе говорил и Зеленский.
Выборы президента США состоялись 3 ноября 2020 г. В результате всенародного голосования и голосования выборщиков к власти в стране пришел демократ Джо Байден. Церемония его инаугурации состоялась 20 января 2021 г.
Ранее, в мае 2020 г., Деркач опубликовал аудиозапись, где некто с голосом Байдена приказывает уволить генпрокурора Украины, расследовавшего деятельность газодобывающей компании Burisma, в состав совета директоров которой входил его сын Хантер. Скандал вокруг компании начался осенью 2019 г.
В сентябре 2020 г. Деркач обнародовал еще одну запись разговора, датируемого ноябрем 2016 г., между Байденом и на тот момент занимавшим должность президента Украины Петром Порошенко. В ходе беседы якобы нынешний президент США назвал выигравшего тогда выборы президента Дональда Трампа «собакой, которая схватила машину», намекая на его неспособность управлять государством и понимать политические процессы в стране.