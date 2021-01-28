На Украине возбудили уголовное дело из-за вмешательства в американские выборы

Ранее, 11 января, американский Минфин ввел санкции против семи граждан Украины, включая одного депутата от правящей фракции «Слуга народа», а также четырех украинских информационных ресурсов за вмешательство в выборы в США. Два из обозначенных ресурсов, по мнению ведомства, связаны с депутатом Верховной Рады Андреем Деркачем. Его американские власти считают одним из «российских агентов», пытающихся повлиять на внутриполитические процессы их страны. Деркач находится под санкциями с сентября 2020 г.