США ввели санкции против украинцев по обвинению во вмешательстве в выборы

После наложения санкций в сентябре 2020 г. Деркач опубликовал еще одну запись. На ней запечатлен разговор, который якобы произошел в ноябре 2016 г. между Байденом, тогда вице-президентом США, и на тот момент занимавшим должность президента Украины Петром Порошенко. В ходе разговора Байден якобы назвал выигравшего тогда выборы и на данный момент действующего американского президента Дональда Трампа «собакой, которая схватила машину», намекая на его неспособность управлять государством и понимать политические процессы.