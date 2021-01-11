США ввели санкции против украинцев по обвинению во вмешательстве в выборы
Минфин США ввел санкции против семи граждан Украины, включая одного депутата от правящей фракции «Слуга народа», а также четырех украинских информационных ресурсов за вмешательство в американские выборы. Список попавших под ограничения опубликован на сайте ведомства.
Среди попавших в санкционный список украинских граждан — Александр Дубинский (депутат Верховной Рады, фракция «Слуга народа»), Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель. Также ограничения коснулись четырех украинских информационных ресурсов, ТОВ «Ера-Медиа», Nabuleaks, Информагентство Only News и ТОВ «Скептик» («Бегемот Медиа»).
Первые два издания, по мнению властей США, связаны с депутатом Верховной Рады Андреем Деркачем. Против него Вашингтон ввел санкции 10 сентября 2020 г., называя Деркача одним из «российских агентов», которые пытаются повлиять на американские внутриполитические процессы. В итоге собственность депутата Рады в США попала под ограничения — он отныне потерял возможность совершать с ней какие-либо операции.
Это произошло после того, как в мае того же года Деркач опубликовал аудиозапись, где тогдашний кандидат, а ныне — избранный президент США Джо Байден якобы приказывает уволить генпрокурора Украины, расследовавшего деятельность газодобывающей компании Burisma, в состав совета директоров которой входил его сын Хантер Байден. Скандал вокруг компании начался осенью 2019 г.
После наложения санкций в сентябре 2020 г. Деркач опубликовал еще одну запись. На ней запечатлен разговор, который якобы произошел в ноябре 2016 г. между Байденом, тогда вице-президентом США, и на тот момент занимавшим должность президента Украины Петром Порошенко. В ходе разговора Байден якобы назвал выигравшего тогда выборы и на данный момент действующего американского президента Дональда Трампа «собакой, которая схватила машину», намекая на его неспособность управлять государством и понимать политические процессы.