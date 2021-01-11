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США ввели санкции против украинцев по обвинению во вмешательстве в выборы

Ведомости

Минфин США ввел санкции против семи граждан Украины, включая одного депутата от правящей фракции «Слуга народа», а также четырех украинских информационных ресурсов за вмешательство в американские выборы. Список попавших под ограничения опубликован на сайте ведомства.

Среди попавших в санкционный список украинских граждан — Александр Дубинский (депутат Верховной Рады, фракция «Слуга народа»), Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель. Также ограничения коснулись четырех украинских информационных ресурсов, ТОВ «Ера-Медиа», Nabuleaks, Информагентство Only News и ТОВ «Скептик» («Бегемот Медиа»).

Первые два издания, по мнению властей США, связаны с депутатом Верховной Рады Андреем Деркачем. Против него Вашингтон ввел санкции 10 сентября 2020 г., называя Деркача одним из «российских агентов», которые пытаются повлиять на американские внутриполитические процессы. В итоге собственность депутата Рады в США попала под ограничения — он отныне потерял возможность совершать с ней какие-либо операции.

Это произошло после того, как в мае того же года Деркач опубликовал аудиозапись, где тогдашний кандидат, а ныне — избранный президент США Джо Байден якобы приказывает уволить генпрокурора Украины, расследовавшего деятельность газодобывающей компании Burisma, в состав совета директоров которой входил его сын Хантер Байден. Скандал вокруг компании начался осенью 2019 г.

После наложения санкций в сентябре 2020 г. Деркач опубликовал еще одну запись. На ней запечатлен разговор, который якобы произошел в ноябре 2016 г. между Байденом, тогда вице-президентом США, и на тот момент занимавшим должность президента Украины Петром Порошенко. В ходе разговора Байден якобы назвал выигравшего тогда выборы и на данный момент действующего американского президента Дональда Трампа «собакой, которая схватила машину», намекая на его неспособность управлять государством и понимать политические процессы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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