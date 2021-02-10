Песков назвал причину ухудшения отношений с Европой
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал ухудшение отношений России с европейскими странами с невыполнением ими своих обязательств по Украине. Об этом он сказал, комментируя высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по итогам визита в Москву.
«Что касается того, что переворот на Украине и ряд других ситуаций привели к ухудшению отношений, то да, мы в этом согласимся, это действительно так. Именно эти ситуации привели к ухудшению отношений. Именно тогда ряд европейских стран, поставив свои подписи под всем известным документом, не выполнили своих обязательств, что привело к государственному перевороту, к силовому перевороту в сердце Европы», — сказал Песков журналистам. По его словам, именно поэтому у России ухудшились отношения с Западом и именно поэтому европейцы перешли к «практике двойных стандартов, что для нас было абсолютно неприемлемо». «И к нашему сожалению, именно тогда Брюссель пошел по пути свертывания диалога с нами практически во всех областях», — отметил пресс-секретарь.
Представитель Кремля напомнил, что Москва глубоко сожалеет об этом и ищет пути нормализации отношений. Он подчеркнул, что на встрече затрагивалась тема диалога между сторонами. «В том числе эту идею высказывал и сам господин Боррель. Нам эти его заявления импонируют больше», — отметил пресс-секретарь главы российского государства.
Боррель по итогам визита в Москву на прошлой неделе заявил, что ЕС в скором времени может ввести новые санкции в отношении России, которая постепенно «отключается» от Европы. Глава европейской дипломатии был с визитом в Москве с 4 по 6 февраля. 5 февраля он встретился с Лавровым и после заявил, что ЕС и Россия провели «открытый и честный» диалог по всем вопросам двусторонних отношений.