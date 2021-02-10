Песков назвал причину ухудшения отношений с Европой

«Что касается того, что переворот на Украине и ряд других ситуаций привели к ухудшению отношений, то да, мы в этом согласимся, это действительно так. Именно эти ситуации привели к ухудшению отношений. Именно тогда ряд европейских стран, поставив свои подписи под всем известным документом, не выполнили своих обязательств, что привело к государственному перевороту, к силовому перевороту в сердце Европы», — сказал Песков журналистам. По его словам, именно поэтому у России ухудшились отношения с Западом и именно поэтому европейцы перешли к «практике двойных стандартов, что для нас было абсолютно неприемлемо». «И к нашему сожалению, именно тогда Брюссель пошел по пути свертывания диалога с нами практически во всех областях», — отметил пресс-секретарь.