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Песков назвал причину ухудшения отношений с Европой

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал ухудшение отношений России с европейскими странами с невыполнением ими своих обязательств по Украине. Об этом он сказал, комментируя высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по итогам визита в Москву.

«Что касается того, что переворот на Украине и ряд других ситуаций привели к ухудшению отношений, то да, мы в этом согласимся, это действительно так. Именно эти ситуации привели к ухудшению отношений. Именно тогда ряд европейских стран, поставив свои подписи под всем известным документом, не выполнили своих обязательств, что привело к государственному перевороту, к силовому перевороту в сердце Европы», — сказал Песков журналистам. По его словам, именно поэтому у России ухудшились отношения с Западом и именно поэтому европейцы перешли к «практике двойных стандартов, что для нас было абсолютно неприемлемо». «И к нашему сожалению, именно тогда Брюссель пошел по пути свертывания диалога с нами практически во всех областях», — отметил пресс-секретарь.

Представитель Кремля напомнил, что Москва глубоко сожалеет об этом и ищет пути нормализации отношений. Он подчеркнул, что на встрече затрагивалась тема диалога между сторонами. «В том числе эту идею высказывал и сам господин Боррель. Нам эти его заявления импонируют больше», — отметил пресс-секретарь главы российского государства.

Боррель по итогам визита в Москву на прошлой неделе заявил, что ЕС в скором времени может ввести новые санкции в отношении России, которая постепенно «отключается» от Европы. Глава европейской дипломатии был с визитом в Москве с 4 по 6 февраля. 5 февраля он встретился с Лавровым и после заявил, что ЕС и Россия провели «открытый и честный» диалог по всем вопросам двусторонних отношений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных