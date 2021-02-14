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Сенат оправдал Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента

Ведомости

Сенат Конгресса США проголосовал против импичмента бывшему президенту Дональду Трампу, сообщил телеканал CNN.

За импичмент проголосовали 57 сенаторов, против – 43, для вынесения импичмента необходимо было не менее 67 голосов. К сенаторам-демократам, проголосовавшим за импичмент, также присоединились и семь республиканцев. Как отмечает телеканал, неожиданно поддержал импичмент и сенатор-республиканец от Северной Каролины Ричард Берр.

Сам сенатор, проголосовавший ранее за неконституционность процесса над Трампом, заявил, что бывший президент несет, по его мнению, ответственность за события в Вашингтоне 6 января.

Демократы в конгрессе выступили за импичмент Трампа после того, как 6 января его сторонники штурмовали Капитолий и прервали утверждение Байдена как нового президента США. В результате волнений погибли пять человек. Демократы сочли, что к насилию привели именно заявления Трампа в соцсетях.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Байден получил 306 голосов выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270. Трамп набрал 232 голоса. 6 января конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы.

Ранее по теме: Сенат США признал конституционным импичмент Трампу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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