Сенат оправдал Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента
Сенат Конгресса США проголосовал против импичмента бывшему президенту Дональду Трампу, сообщил телеканал CNN.
За импичмент проголосовали 57 сенаторов, против – 43, для вынесения импичмента необходимо было не менее 67 голосов. К сенаторам-демократам, проголосовавшим за импичмент, также присоединились и семь республиканцев. Как отмечает телеканал, неожиданно поддержал импичмент и сенатор-республиканец от Северной Каролины Ричард Берр.
Сам сенатор, проголосовавший ранее за неконституционность процесса над Трампом, заявил, что бывший президент несет, по его мнению, ответственность за события в Вашингтоне 6 января.
Демократы в конгрессе выступили за импичмент Трампа после того, как 6 января его сторонники штурмовали Капитолий и прервали утверждение Байдена как нового президента США. В результате волнений погибли пять человек. Демократы сочли, что к насилию привели именно заявления Трампа в соцсетях.
Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Байден получил 306 голосов выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270. Трамп набрал 232 голоса. 6 января конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы.