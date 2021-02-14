Сенат оправдал Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента

Демократы в конгрессе выступили за импичмент Трампа после того, как 6 января его сторонники штурмовали Капитолий и прервали утверждение Байдена как нового президента США. В результате волнений погибли пять человек. Демократы сочли, что к насилию привели именно заявления Трампа в соцсетях.