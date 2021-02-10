Сенат США признал конституционным импичмент Трампу

За то, что процедура является конституционной, проголосовали 56 сенаторов из 100, против — 44. Большинство сенаторов-республиканцев поддержали Трампа, однако шесть проголосовали с демократами. Американские СМИ пояснили, что этот факт не означает, что позднее эти шесть сенаторов проголосуют за импичмент Трампу. Для его объявления нужно, чтобы «за» проголосовали 67 членов сената.