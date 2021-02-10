Сенат США признал конституционным импичмент Трампу
Сенат США проголосовал во вторник за то, что процедура импичмента в отношении уже бывшего президента Дональда Трампа не противоречит американской конституции, сообщила The Washington Post.
За то, что процедура является конституционной, проголосовали 56 сенаторов из 100, против — 44. Большинство сенаторов-республиканцев поддержали Трампа, однако шесть проголосовали с демократами. Американские СМИ пояснили, что этот факт не означает, что позднее эти шесть сенаторов проголосуют за импичмент Трампу. Для его объявления нужно, чтобы «за» проголосовали 67 членов сената.
Если сенаторы утвердят импичмент Трампу, то после этого пройдет второе голосование о запрете бывшему президенту занимать в будущем государственные должности, в том числе и снова баллотироваться на пост главы государства.
Демократы в конгрессе выступили за импичмент Трампа после того, как 6 января его сторонники штурмовали Капитолий и прервали утверждение Байдена как нового президента США. В результате волнений погибли пять человек. Демократы сочли, что к насилию привели именно заявления Трампа в соцсетях.
Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Байден получил 306 голосов выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270. Трамп набрал 232 голоса. 6 января конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. Байден в интервью выразил сомнение в успехе импичмента бывшему президенту.