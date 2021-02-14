Путин заявил, что Россия не бросит Донбасс
Россия не бросит Донбасс, несмотря ни на что, заявил российский президент Владимир Путин в ходе беседы с главредами СМИ.
Встреча состоялась в закрытом режиме по видеосвязи, фрагмент опубликовали vesti.ru.
«Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что», — заявил президент.
Путин также добавил, что у него «перед глазами стоят» получившие травмы и увечья в Донбассе, включая детей. На нем и на СМИ лежит огромная ответственность, отметил президент.
«И, прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага», — добавил он.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что минские соглашения в действующей на сегодняшний день редакции выполнить практически невозможно. По его мнению, ключевую роль в урегулировании конфликта на востоке Украины могут сыграть США.
В сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) были подписаны первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор, однако значимого прогресса в выполнении договоренностей достигнуто не было.