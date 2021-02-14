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Путин заявил, что Россия не бросит Донбасс

Ведомости

Россия не бросит Донбасс, несмотря ни на что, заявил российский президент Владимир Путин в ходе беседы с главредами СМИ.

Встреча состоялась в закрытом режиме по видеосвязи, фрагмент опубликовали vesti.ru.

«Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что», — заявил президент.

Путин также добавил, что у него «перед глазами стоят» получившие травмы и увечья в Донбассе, включая детей. На нем и на СМИ лежит огромная ответственность, отметил президент.

«И, прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага», — добавил он.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что минские соглашения в действующей на сегодняшний день редакции выполнить практически невозможно. По его мнению, ключевую роль в урегулировании конфликта на востоке Украины могут сыграть США.

В сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) были подписаны первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор, однако значимого прогресса в выполнении договоренностей достигнуто не было.

Ранее по теме: В офисе Зеленского назвали невыполнимыми минские соглашения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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