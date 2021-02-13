В офисе Зеленского назвали невыполнимыми минские соглашения

«Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно, но Украина, – и президент много раз об этом говорил, – сделает всё для того, чтобы принципы, заложенные в минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны», — цитирует его «Интерфакс-Украина».