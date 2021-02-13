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В офисе Зеленского назвали невыполнимыми минские соглашения

Ведомости

Минские соглашения в действующей на сегодняшний день редакции выполнить невозможно, заявил глава администрации президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала «Украина 24».

«Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно, но Украина, – и президент много раз об этом говорил, – сделает всё для того, чтобы принципы, заложенные в минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны», — цитирует его «Интерфакс-Украина».

Тем не менее, прогресс в переговорах все-таки есть, а Киеву удалось добиться безоговорочной поддержки Берлина и Парижа, добавил Ермак. По его мнению, важно, чтобы в Донбассе были представители США, Великобритании, Канады и Швеции. Режим прекращения огня на линии соприкосновения с непризнанными ДНР и ЛНР продолжается, пояснил Ермак.

Ключевую роль в урегулировании конфликта на востоке Украины могут сыграть США, считает он.

«В Нормандском формате есть четыре стороны. И присоединение кого-то нового к этому формату – это решение четырех участников», — приводятся его слова на сайте президента Украины.

В сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) были подписаны первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор, однако значимого прогресса в выполнении договоренностей достигнуто не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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