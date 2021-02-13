В офисе Зеленского назвали невыполнимыми минские соглашения
Минские соглашения в действующей на сегодняшний день редакции выполнить невозможно, заявил глава администрации президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала «Украина 24».
«Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно, но Украина, – и президент много раз об этом говорил, – сделает всё для того, чтобы принципы, заложенные в минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны», — цитирует его «Интерфакс-Украина».
Тем не менее, прогресс в переговорах все-таки есть, а Киеву удалось добиться безоговорочной поддержки Берлина и Парижа, добавил Ермак. По его мнению, важно, чтобы в Донбассе были представители США, Великобритании, Канады и Швеции. Режим прекращения огня на линии соприкосновения с непризнанными ДНР и ЛНР продолжается, пояснил Ермак.
Ключевую роль в урегулировании конфликта на востоке Украины могут сыграть США, считает он.
«В Нормандском формате есть четыре стороны. И присоединение кого-то нового к этому формату – это решение четырех участников», — приводятся его слова на сайте президента Украины.
В сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) были подписаны первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор, однако значимого прогресса в выполнении договоренностей достигнуто не было.