США не будут пересматривать санкции против России из-за Украины
Администрация президента США Джо Байдена не планирует отменять санкции против России, которые были введены из-за событий на Украине, заявил политкоординатор постоянной миссии США при ООН Родни Хантер на заседании Совбеза ООН. Заседание было приурочено к шестой годовщине подписания минских договоренностей.
«Мы никогда не признаем попытку России аннексировать Крым. В результате санкции США в отношении России за действия на Украине останутся в силе до тех пор, пока Москва не пересмотрит свой курс», — отметил Хантер (цитата по ТАСС).
Он заявил, что российские войска находятся на Украине, однако не привел доказательств этого. Хантер добавил, что США будут поддерживать действия Украины по восстановлению территориальной целостности страны.
В сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) были подписаны первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор, однако значимого прогресса в выполнении договоренностей достигнуто не было.