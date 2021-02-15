Макей опроверг отсутствие у Белоруссии поддержки со стороны других стран
Утверждение, будто после президентских выборов 9 августа и последовавших за ними протестов Белоруссия лишилась поддержки со стороны всех стран за исключением России, неверно, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.
Макей отметил, что, несмотря на обострение политической обстановки в стране и пандемию коронавируса, Белоруссия не прекращала сотрудничать со странами Европейского союза (ЕС) и нарастила объем товарооборота с десятью государствами. Однако конкретные страны глава ведомства не назвал.
Текущую напряженность в отношениях между Белоруссией и ЕС Макей охарактеризовал как «временные трудности», которые «нужно пережить». По его словам, он продолжает вести переговоры с зарубежными коллегами, хотя последние и стараются не афишировать этот факт. При этом, комментируя возможность нормализации отношений между республикой и государствами Европы при президенте Александре Лукашенко, глава МИД заявил, что все позитивные моменты для обеих сторон за последние пять лет были достигнуты именно благодаря конструктивному диалогу с действующей властью.
Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 г. По официальным данным, победу в них, набрав 80,08% голосов, одержал Лукашенко, непрерывно занимающий пост президента республики с 1994 г. Однако глава оппозиции Светлана Тихановская заявила, что итоги выборов были сфальсифицированы, и позже на фоне начавшихся в стране протестов уехала в Литву. Ее поддержали ЕС и США. Они призвали провести новые выборы, не признали легитимность правления Лукашенко и ввели санкции в отношении нескольких десятков высокопоставленных лиц Белоруссии, включая самого президента.