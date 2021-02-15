Макей опроверг отсутствие у Белоруссии поддержки со стороны других стран

Текущую напряженность в отношениях между Белоруссией и ЕС Макей охарактеризовал как «временные трудности», которые «нужно пережить». По его словам, он продолжает вести переговоры с зарубежными коллегами, хотя последние и стараются не афишировать этот факт. При этом, комментируя возможность нормализации отношений между республикой и государствами Европы при президенте Александре Лукашенко, глава МИД заявил, что все позитивные моменты для обеих сторон за последние пять лет были достигнуты именно благодаря конструктивному диалогу с действующей властью.