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Макей опроверг отсутствие у Белоруссии поддержки со стороны других стран

Ведомости

Утверждение, будто после президентских выборов 9 августа и последовавших за ними протестов Белоруссия лишилась поддержки со стороны всех стран за исключением России, неверно, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

«Я не соглашусь с вами, что мы остались одни только вместе с Россией и другие контакты во внешнеполитической сфере у нас напрочь отсутствуют. Отнюдь нет. У нас сохранились нормальные отношения со странами так называемой дальней дуги — с Китаем, Пакистаном, другими», — сказал он в интервью РБК.

Макей отметил, что, несмотря на обострение политической обстановки в стране и пандемию коронавируса, Белоруссия не прекращала сотрудничать со странами Европейского союза (ЕС) и нарастила объем товарооборота с десятью государствами. Однако конкретные страны глава ведомства не назвал.

Текущую напряженность в отношениях между Белоруссией и ЕС Макей охарактеризовал как «временные трудности», которые «нужно пережить». По его словам, он продолжает вести переговоры с зарубежными коллегами, хотя последние и стараются не афишировать этот факт. При этом, комментируя возможность нормализации отношений между республикой и государствами Европы при президенте Александре Лукашенко, глава МИД заявил, что все позитивные моменты для обеих сторон за последние пять лет были достигнуты именно благодаря конструктивному диалогу с действующей властью.

Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 г. По официальным данным, победу в них, набрав 80,08% голосов, одержал Лукашенко, непрерывно занимающий пост президента республики с 1994 г. Однако глава оппозиции Светлана Тихановская заявила, что итоги выборов были сфальсифицированы, и позже на фоне начавшихся в стране протестов уехала в Литву. Ее поддержали ЕС и США. Они призвали провести новые выборы, не признали легитимность правления Лукашенко и ввели санкции в отношении нескольких десятков высокопоставленных лиц Белоруссии, включая самого президента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных