Лукашенко назвал Путина своим другом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает российского президента Владимира Путина своим другом. Об этом он сказал в программе «Действующие лица», которая выйдет 10 января на канале «Россия-1». Фрагмент передачи опубликовала телеведущая Наиля Аскер-заде в Telegram-канале.
«Да, я его считаю своим другом», — сказал Лукашенко в ответ на соответствующий вопрос телеведущей.
Ранее Лукашенко заявил, что его и Путина «намертво загнали» в одну политическую команду.
Путин и Лукашенко провели встречу в Сочи сентябре 2020 г. На ней Лукашенко выразил президенту России личную благодарность за поддержку на фоне ситуации, сложившейся в республике после выборов 9 августа. Он также попросил российского коллегу о поручении составить многолетний план совместных военных учений, а также назвал белорусов и россиян «фактически одним народом».