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Лукашенко назвал Путина своим другом

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает российского президента Владимира Путина своим другом. Об этом он сказал в программе «Действующие лица», которая выйдет 10 января на канале «Россия-1». Фрагмент передачи опубликовала телеведущая Наиля Аскер-заде в Telegram-канале.

«Да, я его считаю своим другом», — сказал Лукашенко в ответ на соответствующий вопрос телеведущей.

Ранее Лукашенко заявил, что его и Путина «намертво загнали» в одну политическую команду.

Путин и Лукашенко провели встречу в Сочи сентябре 2020 г. На ней Лукашенко выразил президенту России личную благодарность за поддержку на фоне ситуации, сложившейся в республике после выборов 9 августа. Он также попросил российского коллегу о поручении составить многолетний план совместных военных учений, а также назвал белорусов и россиян «фактически одним народом».

Ранее по теме: Встреча Лукашенко и Путина. Фотогалерея
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных