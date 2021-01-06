Лукашенко назвал Путина своим другом

Путин и Лукашенко провели встречу в Сочи сентябре 2020 г. На ней Лукашенко выразил президенту России личную благодарность за поддержку на фоне ситуации, сложившейся в республике после выборов 9 августа. Он также попросил российского коллегу о поручении составить многолетний план совместных военных учений, а также назвал белорусов и россиян «фактически одним народом».