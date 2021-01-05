Лукашенко рассказал о работе в одной команде с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его и российского президента Владимира Путина «намертво загнали» в одну политическую команду. Об этом белорусский лидер рассказал в передаче «Действующие лица» на «России 1».
«Нас загнали уже намертво в одну команду», — приводит слова Лукашенко «РИА Новости».
Президент Белоруссии также рассказал, что играет с Путиным в одной команде в хоккей.
Ранее в ноябре 2020 года Лукашенко заявил, что Белоруссия готова выстраивать близкие отношения с Россией.