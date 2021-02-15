Президент Киргизии ушел на самоизоляцию перед поездкой в Россию

28 января Садыр Жапаров официально вступил в должность президента страны. 20 октября 2020 г. бывший глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков добровольно ушел в отставку на фоне протестных акций в республике. Они начались 5 октября после проведения парламентских выборов. Люди потребовали отмены результатов голосования и захватили здание правительства. В итоге ЦИК Киргизии признал итоги выборов незаконными.