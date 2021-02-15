Президент Киргизии ушел на самоизоляцию перед поездкой в Россию
Президент Киргизии Садыр Жапаров находится на самоизоляции из-за скорого визита в Россию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу киргизского лидера.
«Садыр Нургожоевич готовится к визиту в Россию, который должен скоро состояться. Сейчас находится на самоизоляции в целях соблюдения эпидемиологической безопасности на фоне пандемии коронавируса», — сказал представитель пресс-службы президента.
Источник «РИА Новости» ранее сообщал, что визит главы Киргизии состоится 24-25 февраля, но в аппарате президента отметили, что точная дата поездки пока неизвестна.
28 января Садыр Жапаров официально вступил в должность президента страны. 20 октября 2020 г. бывший глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков добровольно ушел в отставку на фоне протестных акций в республике. Они начались 5 октября после проведения парламентских выборов. Люди потребовали отмены результатов голосования и захватили здание правительства. В итоге ЦИК Киргизии признал итоги выборов незаконными.