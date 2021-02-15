Песков пояснил слова Путина о поддержке Донбасса
Президент России Владимир Путин, говоря о поддержке Донбасса, имел ввиду прежде всего социальную поддержку, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Там живет много русскоязычных. Это люди, которые лишены социального обеспечения со стороны своего государства. Это люди, которым отказано в любых государственных услугах. И именно Россия организует конвои гуманитарной помощи, Россия оказывает иную помощь этим людям. И Россия будет продолжать это делать. Потому что если не Россия, то больше некому это будет сделать. Вот что имел в виду президент Путин», — сказал Песков.
Ранее Путин в ходе встречи с главными редакторами СМИ заявил, что Россия не бросит Донбасс, несмотря ни на что. Он также добавил, что у него «перед глазами стоят» получившие травмы и увечья в Донбассе, включая детей. На нем и на СМИ лежит огромная ответственность, отметил президент.
В сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) были подписаны первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор, однако значимого прогресса в выполнении договоренностей достигнуто не было.