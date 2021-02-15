Песков пояснил слова Путина о поддержке Донбасса

«Там живет много русскоязычных. Это люди, которые лишены социального обеспечения со стороны своего государства. Это люди, которым отказано в любых государственных услугах. И именно Россия организует конвои гуманитарной помощи, Россия оказывает иную помощь этим людям. И Россия будет продолжать это делать. Потому что если не Россия, то больше некому это будет сделать. Вот что имел в виду президент Путин», — сказал Песков.