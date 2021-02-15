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Лавров обвинил ЕС в разрыве отношений с Россией

Ведомости

Россия готова обсуждать проблемы с Евросоюзом, однако каркас отношений двух сторон был сознательно разрушен ЕС, заявил глава МИД России Сергей Лавров. 

«Мы готовы обсуждать проблемы. Когда это отвечает в том числе и интересам РФ, мы взаимодействуем и по вопросам изменения климата, и по окружающей среде <…> Но каркас этих отношений был сознательно разрушен по инициативе Брюсселя», — отметил Лавров (цитата по ТАСС). По его словам, Россия готова восстанавливать отношения с союзом, если ЕС перестанет их разрывать. «Выбор за Евросоюзом. Если он решит, что все-таки отношения нужно восстанавливать и обратить вспять действия по их разрыву, о которых я упомянул, мы будем к этому тоже готовы», — подчеркнул Лавров. Россия, по его словам, «никуда из Европы не уходит» и будет продолжать развивать взаимовыгодные отношения с друзьями и единомышленниками. 

Ранее Лавров заявил о готовности разорвать отношения с Евросоюзом, если он введет новые санкции. В МИДе позднее пояснили что министр заявил о готовности к разрыву отношений, «если он пройдет по инициативе ЕС».

Ранее по теме: Песков заявил о неверной интерпретации слов Лаврова о разрыве отношений с ЕС
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных