Лавров обвинил ЕС в разрыве отношений с Россией

«Мы готовы обсуждать проблемы. Когда это отвечает в том числе и интересам РФ, мы взаимодействуем и по вопросам изменения климата, и по окружающей среде <…> Но каркас этих отношений был сознательно разрушен по инициативе Брюсселя», — отметил Лавров (цитата по ТАСС). По его словам, Россия готова восстанавливать отношения с союзом, если ЕС перестанет их разрывать. «Выбор за Евросоюзом. Если он решит, что все-таки отношения нужно восстанавливать и обратить вспять действия по их разрыву, о которых я упомянул, мы будем к этому тоже готовы», — подчеркнул Лавров. Россия, по его словам, «никуда из Европы не уходит» и будет продолжать развивать взаимовыгодные отношения с друзьями и единомышленниками.