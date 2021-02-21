МИД Австрии выступил против чрезмерных санкций против России из-за дела Навального
Евросоюзу следует воздержаться от введения чрезмерных санкций в отношении России из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью изданию Welt am Sonntag.
Шалленберг заявил, что новые ограничения в отношении России главы МИД стран ЕС обсудят в понедельник в рамках механизма санкций за нарушения прав человека.
«Но [санкционные] списки должны быть политически грамотными и юридически непроницаемыми. В противном случае мы отпилим сук, на котором сами сидим», — заявил он.
Ранее источник ТАСС в Брюсселе рассказал, что в ЕС не видят оснований для введения санкций в отношении представителей крупного российского бизнеса.
О том, что новые европейские санкции против России будут направлены против чиновников и организаций, которые непосредственно связаны с делом Навального, 18 февраля сообщило агентство Bloomberg. По информации издания, подобное решение обусловлено нежеланием некоторых стран-участниц ЕС полностью «сжигать мосты» с Москвой.
4-6 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетил Москву и встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе своего визита в Москву европейский политик требовал от российских властей освободить Навального. 2 февраля тот был осужден на 3,5 года колонии общего режима за несоблюдение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. Основателя ФБК обвинили в том, что он не отмечался в инспекции два раза в месяц, как требовалось.