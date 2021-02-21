МИД Австрии выступил против чрезмерных санкций против России из-за дела Навального

4-6 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель посетил Москву и встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе своего визита в Москву европейский политик требовал от российских властей освободить Навального. 2 февраля тот был осужден на 3,5 года колонии общего режима за несоблюдение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» от 2014 г. Основателя ФБК обвинили в том, что он не отмечался в инспекции два раза в месяц, как требовалось.