Серийные поставки танков «Армата» в войска начнутся в 2022 году

Танк Т-14 «Армата» впервые продемонстрировали на параде Победы в 2015 г., однако его государственные испытания начались только в 2020 г. Изначально планировалось, что на вооружение эти машины поступят в 2018 г., однако теперь сроком начала поставок в войска называется 2021 г. Как сообщали в феврале 2020 г. источники «Ведомостей» в оборонной отрасли, до 2027 г. планируется передать войскам до 500 единиц Т-14.