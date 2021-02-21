Серийные поставки танков «Армата» в войска начнутся в 2022 году
Серийные поставки новейших танков Т-14 «Армата» в российские войска начнутся в 2022 г., заявил генконструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн «Уралвагонзавод») Андрей Терликов, передают «РИА Новости».
«Госиспытания идут, ожидаем их окончания в ближайшие год-два. До конца 2021 г. по одному из контрактов запланирована поставка установочной партии машин. С 2022 г. мы выйдем на устойчивые серийные поставки», — рассказал он.
Штатный боеприпас к танку предприятия «Росатома» подготовят к концу 2021 г. Кроме того, Уралвагонзавод обсуждает с Минобороны вопрос о снижении стоимости производства танка.
Танк Т-14 «Армата» впервые продемонстрировали на параде Победы в 2015 г., однако его государственные испытания начались только в 2020 г. Изначально планировалось, что на вооружение эти машины поступят в 2018 г., однако теперь сроком начала поставок в войска называется 2021 г. Как сообщали в феврале 2020 г. источники «Ведомостей» в оборонной отрасли, до 2027 г. планируется передать войскам до 500 единиц Т-14.