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Серийные поставки танков «Армата» в войска начнутся в 2022 году

Ведомости

Серийные поставки новейших танков Т-14 «Армата» в российские войска начнутся в 2022 г., заявил генконструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн «Уралвагонзавод») Андрей Терликов, передают «РИА Новости».

«Госиспытания идут, ожидаем их окончания в ближайшие год-два. До конца 2021 г. по одному из контрактов запланирована поставка установочной партии машин. С 2022 г. мы выйдем на устойчивые серийные поставки», — рассказал он.

Штатный боеприпас к танку предприятия «Росатома» подготовят к концу 2021 г. Кроме того, Уралвагонзавод обсуждает с Минобороны вопрос о снижении стоимости производства танка.

Танк Т-14 «Армата» впервые продемонстрировали на параде Победы в 2015 г., однако его государственные испытания начались только в 2020 г. Изначально планировалось, что на вооружение эти машины поступят в 2018 г., однако теперь сроком начала поставок в войска называется 2021 г. Как сообщали в феврале 2020 г. источники «Ведомостей» в оборонной отрасли, до 2027 г. планируется передать войскам до 500 единиц Т-14.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных