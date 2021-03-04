РБК узнал о назначении Путиным первого замдиректора ФСБ
Один из собеседников издания рассказал, что Путин подписал указ о назначении Королева 24 февраля, когда в центральном аппарате прошла коллегия ФСБ с участием президента.
До назначения Королев руководил Службой экономической безопасности — одним из ключевых подразделений ФСБ. С 2007 по 2011 гг. он был советником министра обороны Анатолия Сердюкова. После этого получил назначение на должность главы Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ.