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Песков объяснил слова Путина о «хорьковых» целях

Ведомости

Президент России Владимир Путин на коллегии МВД, говоря о «хорьковых целях», имел в виду тех, кто призывает детей выходить на несанкционированные акции, нарушая закон, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Он говорил о тех, кто призывает детей выходить на улицы, нарушая законы, участвовать в неразрешенных акциях. Именно об этих людях говорил Путин. Говорил Путин также о людях, которые провоцируют в соцсетях суицидальные наклонности и так далее. То есть говорил он о тех, кто занимается преступной деятельностью», — сказал Песков в ответ на вопрос, кого имел в виду на коллегии МВД Путин, говоря о «хорьковых целях».

Накануне Путин в ходе своего выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД напомнил, что некоторые люди под разным «соусом» используют интернет для достижения собственных «хорьковых целей», включая распространение детской порнографии, проституции и доведение детей до самоубийств. Он также заявил, что МВД совместно с другими ведомствами должно мониторить интернет-пространство и активно бороться с теми, кто втягивает несовершеннолетних в участие в несогласованных акциях.

В феврале Следственный комитет возбудил уголовное дело о вовлечении подростков в митинги против директора сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова. Причиной этому стала маркировка «0+» на одном из его видео. Волков находится за границей, в России он заочно арестован.

Ранее по теме: Путин призвал бороться с вовлечением детей в несогласованные митинги

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных