Песков объяснил слова Путина о «хорьковых» целях

«Он говорил о тех, кто призывает детей выходить на улицы, нарушая законы, участвовать в неразрешенных акциях. Именно об этих людях говорил Путин. Говорил Путин также о людях, которые провоцируют в соцсетях суицидальные наклонности и так далее. То есть говорил он о тех, кто занимается преступной деятельностью», — сказал Песков в ответ на вопрос, кого имел в виду на коллегии МВД Путин, говоря о «хорьковых целях».