Песков объяснил слова Путина о «хорьковых» целях
Президент России Владимир Путин на коллегии МВД, говоря о «хорьковых целях», имел в виду тех, кто призывает детей выходить на несанкционированные акции, нарушая закон, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Он говорил о тех, кто призывает детей выходить на улицы, нарушая законы, участвовать в неразрешенных акциях. Именно об этих людях говорил Путин. Говорил Путин также о людях, которые провоцируют в соцсетях суицидальные наклонности и так далее. То есть говорил он о тех, кто занимается преступной деятельностью», — сказал Песков в ответ на вопрос, кого имел в виду на коллегии МВД Путин, говоря о «хорьковых целях».
Накануне Путин в ходе своего выступления на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД напомнил, что некоторые люди под разным «соусом» используют интернет для достижения собственных «хорьковых целей», включая распространение детской порнографии, проституции и доведение детей до самоубийств. Он также заявил, что МВД совместно с другими ведомствами должно мониторить интернет-пространство и активно бороться с теми, кто втягивает несовершеннолетних в участие в несогласованных акциях.
В феврале Следственный комитет возбудил уголовное дело о вовлечении подростков в митинги против директора сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова. Причиной этому стала маркировка «0+» на одном из его видео. Волков находится за границей, в России он заочно арестован.