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Песков не стал комментировать шутку премьера Словакии о «Спутнике V»

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова премьер-министра Словакии Игоря Матовича о передаче России части территории Украины в обмен на вакцину от коронавируса.

«Конечно же, то, о чем вы говорите, это не более чем шутки. И мы это никак не хотим комментировать, нас это не касается», — сказал Песков.

По его словам, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работает со Словакией по заявке на поставку вакцины от коронавируса «Спутник V» в обычном режиме. «Это не гуманитарная помощь. Вакцина имеет свою стоимость», — добавил Песков. Он отметил, что Россия в первую очередь удовлетворяет потребности своих граждан в вакцине, во вторую очередь — заявки других государств.

3 марта премьер-министр Словакии Игорь Матович, отвечая на вопрос об условиях поставки «Спутника V», заявил, что пообещал «Закарпатскую Украину» в обмен на поставки российской вакцины. 

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посоветовал Матовичу в обмен на препарат отдать несколько регионов Словакии. Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился перед Кулебой за шутку Матовича. 

Словацкая Республика стала второй страной Европейского Союза, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Регистрация была проведена в рамках ускоренной процедуры на основе результатов клинических исследований вакцины в России и их всесторонней оценки экспертами в Словакии. Первые партии лекарства в республику поставили 1 марта.

Ранее по теме: Премьер-министр Словакии пошутил о передаче России части Украины за «Спутник V»
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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