В Кремле подтвердили назначение первым замдиректора ФСБ Сергея Королева
Президент России Владимир Путин действительно назначил генерал-полковника Сергея Королева первым заместителем директора ФСБ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Да, я подтверждаю. Действительно был такой указ. И действительно Королев назначен первым заместителем директора службы», — сказал Песков, отвечая на вопрос, правда ли что президент подписал указ о назначении Королева.
Ранее о назначении Королева сообщил РБК со ссылкой на два источника, близких к ведомству.
До назначения Королев руководил Службой экономической безопасности — одним из ключевых подразделений ФСБ. С 2007 по 2011 гг. он был советником министра обороны Анатолия Сердюкова. После этого получил назначение на должность главы Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ. До Королева замдиректора ФСБ был Сергей Смирнов, в 2020 г. Путин освободил его от должности по выслуге лет.