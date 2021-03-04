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В Кремле подтвердили назначение первым замдиректора ФСБ Сергея Королева

Ведомости

Президент России Владимир Путин действительно назначил генерал-полковника Сергея Королева первым заместителем директора ФСБ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да, я подтверждаю. Действительно был такой указ. И действительно Королев назначен первым заместителем директора службы», — сказал Песков, отвечая на вопрос, правда ли что президент подписал указ о назначении Королева.

Ранее о назначении Королева сообщил РБК со ссылкой на два источника, близких к ведомству.

До назначения Королев руководил Службой экономической безопасности — одним из ключевых подразделений ФСБ. С 2007 по 2011 гг. он был советником министра обороны Анатолия Сердюкова. После этого получил назначение на должность главы Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ. До Королева замдиректора ФСБ был Сергей Смирнов, в 2020 г. Путин освободил его от должности по выслуге лет.

Ранее по теме: РБК узнал о назначении Путиным первого замдиректора ФСБ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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