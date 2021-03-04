Захарова назвала «ничтожными» новые санкции ЕС против России

Захарова также ответила на заявление ЕС, что их санкции призваны заставить Россию изменить свое поведение. По мнению представителя МИД, это означает, что Россию заставляют вести себя, как западные страны. При этом она подчеркнула, что те зачастую ведут себя «непотребно»: вмешиваются во внутренние дела других государств, расправляются с «неугодными» СМИ и политическими деятелями, используют силу для решения собственных задач и демонстрируют «абсолютно не прогнозируемое поведение на международной арене».