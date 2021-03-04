Захарова назвала «ничтожными» новые санкции ЕС против России
Санкции, которые Европейский союз (ЕС) ввел против высокопоставленных российских чиновников из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, являются ничтожными с международно-правовой точки зрения, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга.
«Данные меры, которые были предприняты Евросоюзом в обход Совета Безопасности ООН, являются ничтожными с международно-правовой точки зрения. Так вот всем хорошо известны обстоятельства принятого в ЕС решения. В Брюсселе просто собственноручно расписались в использовании проблематики прав человека в конъюнктурных политических целях. Это еще одна характерная черта, кстати говоря, поведения коллективного Запада, когда высокие тезисы, высокие цели, высокие идеалы становятся инструментом политической борьбы», — сказала она.
Захарова также ответила на заявление ЕС, что их санкции призваны заставить Россию изменить свое поведение. По мнению представителя МИД, это означает, что Россию заставляют вести себя, как западные страны. При этом она подчеркнула, что те зачастую ведут себя «непотребно»: вмешиваются во внутренние дела других государств, расправляются с «неугодными» СМИ и политическими деятелями, используют силу для решения собственных задач и демонстрируют «абсолютно не прогнозируемое поведение на международной арене».
Захарова подчеркнула, что Россия не будет вести себя так, как западные страны, потому что это противоречит представлению Москвы о международных отношениях.
2 марта ЕС ввел против России санкции в связи с предполагаемым отравлением Навального и его последующим осуждением на тюремный срок по делу «Ив Роше». Ограничения стран-участниц союза затронули председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, директора Федеральной службы войск национальной гвардии Виктора Золотова, директора Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и генерального прокурора Игоря Краснова. МИД в ответ на это пообещал принять ответные меры.