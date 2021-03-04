Путин поддержал идею увеличить роль волонтеров в политике
Волонтерам надо более активно участвовать в политической жизни России, во власти должны быть люди разных взглядов и убеждений, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».
«По поводу того, чтобы волонтеры принимали больше участия в политической жизни — я за, я уже об этом говорил. Дело еще, мне кажется, и в том, что в волонтерское движение входят люди разных взглядов и убеждений разных. И поэтому они, попадая в политические структуры, могут быть и будут носителями разных подходов к решению определенных проблем, перед которыми стоит страна или регион. И это, на мой взгляд, очень важно», — сказал глава государства.
Путин отметил, что волонтеры, которые помогают другим по собственному желанию, понимают, что и как нужно делать. По мнению президента, люди должны приходить во власть именно с такой мотивацией. Кроме того, участие в политической жизни лиц с разными взглядами и убеждениями позволяет создать «открытую и честную» борьбу мнений, в ходе которой находятся решения, двигающие страну вперед.
Путин напомнил, что в этом году в России состоятся выборы в Госдуму и парламенты 39 регионов страны. Глава государства заявил, что переговорит с руководством «Единой России» и других партий, чтобы они обратили внимание на возможность вовлечения волонтеров в политику.