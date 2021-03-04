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Путин поддержал идею увеличить роль волонтеров в политике

Ведомости

Волонтерам надо более активно участвовать в политической жизни России, во власти должны быть люди разных взглядов и убеждений, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».

«По поводу того, чтобы волонтеры принимали больше участия в политической жизни — я за, я уже об этом говорил. Дело еще, мне кажется, и в том, что в волонтерское движение входят люди разных взглядов и убеждений разных. И поэтому они, попадая в политические структуры, могут быть и будут носителями разных подходов к решению определенных проблем, перед которыми стоит страна или регион. И это, на мой взгляд, очень важно», — сказал глава государства.

Путин отметил, что волонтеры, которые помогают другим по собственному желанию, понимают, что и как нужно делать. По мнению президента, люди должны приходить во власть именно с такой мотивацией. Кроме того, участие в политической жизни лиц с разными взглядами и убеждениями позволяет создать «открытую и честную» борьбу мнений, в ходе которой находятся решения, двигающие страну вперед.

Путин напомнил, что в этом году в России состоятся выборы в Госдуму и парламенты 39 регионов страны. Глава государства заявил, что переговорит с руководством «Единой России» и других партий, чтобы они обратили внимание на возможность вовлечения волонтеров в политику.

Ранее по теме: Волонтерская повестка может помочь результатам «Единой России» на выборах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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