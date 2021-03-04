Путин поддержал идею увеличить роль волонтеров в политике

«По поводу того, чтобы волонтеры принимали больше участия в политической жизни — я за, я уже об этом говорил. Дело еще, мне кажется, и в том, что в волонтерское движение входят люди разных взглядов и убеждений разных. И поэтому они, попадая в политические структуры, могут быть и будут носителями разных подходов к решению определенных проблем, перед которыми стоит страна или регион. И это, на мой взгляд, очень важно», — сказал глава государства.