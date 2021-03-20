Российский посол поблагодарил американцев за письма с извинениями за заявления властей
Посол России в США Анатолий Антонов поблагодарил американцев, направивших в посольство письма со словами в поддержку нормализации отношений между двумя странами, а также извинениями за «необдуманные заявления» властей.
«Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США. Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес Российской Федерации», — приводятся его слова на странице дипмиссии в Facebook.
Такие письма свидетельствуют о сохранении потенциала для нормализации отношений между народами России и США, а американским властям следует прислушаться к своим избирателям, добавил Антонов.
17 марта Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что Путин ответит за свое влияние на американские выборы, если это окончательно подтвердится. В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил его: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что Байден ответил «М-м-м, хм-м-м, да».
18 марта в ходе встречи с общественниками Крыма президент России пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую присказку: «Кто как обзывается, тот сам так называется». Позже российский лидер предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире.