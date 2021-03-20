СМИ сообщили об отказе Киева в полной мере соблюдать режим прекращения огня в Донбассе

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится отдельно с каждым лидером «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия и Украина), если совместная встреча не состоится. Последняя такая встреча прошла 9 декабря 2019 г. в Париже, ставшей, в том числе, первой встречей президента России Владимира Путина и Зеленского. По ее итогам стороны приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».