СМИ сообщили об отказе Киева в полной мере соблюдать режим прекращения огня в Донбассе
Киев на последней видеоконференции советников глав «нормандской четверки», в которую входят также Москва, Париж и Берлин, отказался в полной мере соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации.
Об этом, по информации агентства, сообщается в письме замглавы администрации президента России Дмитрия Козака коллегам по «нормандской четверке». В письме также отмечается, что Россия, Германия и Франция «приняли к сведению» решение украинской стороны.
Козак в своем письме также предложил изменить принцип ротации председательствующих сторон, позволив каждой стороне по очереди председательствовать на заседаниях. Текущий порядок, при котором председательствуют Берлин и Париж, снижает эффективность переговоров, считает он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится отдельно с каждым лидером «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия и Украина), если совместная встреча не состоится. Последняя такая встреча прошла 9 декабря 2019 г. в Париже, ставшей, в том числе, первой встречей президента России Владимира Путина и Зеленского. По ее итогам стороны приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».
В Кремле, комментируя слова Зеленского, заявили, что Путин никогда не отвергает предложения о встречах, особенно, если они обещают быть результативными.