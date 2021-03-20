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СМИ сообщили об отказе Киева в полной мере соблюдать режим прекращения огня в Донбассе

Ведомости

Киев на последней видеоконференции советников глав «нормандской четверки», в которую входят также Москва, Париж и Берлин, отказался в полной мере соблюдать режим прекращения огня в Донбассе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации.

Об этом, по информации агентства, сообщается в письме замглавы администрации президента России Дмитрия Козака коллегам по «нормандской четверке». В письме также отмечается, что Россия, Германия и Франция «приняли к сведению» решение украинской стороны.

Козак в своем письме также предложил изменить принцип ротации председательствующих сторон, позволив каждой стороне по очереди председательствовать на заседаниях. Текущий порядок, при котором председательствуют Берлин и Париж, снижает эффективность переговоров, считает он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится отдельно с каждым лидером «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия и Украина), если совместная встреча не состоится. Последняя такая встреча прошла 9 декабря 2019 г. в Париже, ставшей, в том числе, первой встречей президента России Владимира Путина и Зеленского. По ее итогам стороны приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».

В Кремле, комментируя слова Зеленского, заявили, что Путин никогда не отвергает предложения о встречах, особенно, если они обещают быть результативными.

Ранее по теме: Кравчук заявил о подготовке к проведению «нормандского» саммита в апреле

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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