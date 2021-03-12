Кравчук заявил о подготовке к проведению «нормандского» саммита в апреле
Встреча в формате «нормандской четверки» пройдет в апреле, заявил глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу, украинский экс-президент Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».
«Сейчас идет большая работа на уровне политических советников… Они как раз и решают этот главный вопрос – встреча на наивысшем уровне. Планируется где-то на апрель, но как оно будет на самом деле, сказать тяжело», — сказал Кравчук.
В то же время Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, являющегося участником «нормандского четверки», заявил, что у главы государства в апрельском графике пока не значится встречи в этом формате.
Ранее Зеленский заявил, что встретится отдельно с каждым лидером «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия и Украина), если совместная встреча не состоится. Последняя такая встреча прошла 9 декабря 2019 г. в Париже, ставшей, в том числе, первой встречей Путина и Зеленского. По ее итогам стороны приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».
В Кремле, комментируя слова Зеленского, заявили, что Путин никогда не отвергает предложения о встречах, особенно, если они обещают быть результативными.
В сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) были подписаны первые Минские соглашения, окончившие начавшуюся в апреле того же года активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Они подразумевали прекращение огня, вывод наемников из зоны конфликта, обмен пленными, проведение местных выборов, амнистию участникам событий, децентрализацию управления в Донбассе и его особый статус в составе Украины. Де-факто выполнены частично только первые два положения. Вторые Минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор.