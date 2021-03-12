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Кравчук заявил о подготовке к проведению «нормандского» саммита в апреле

Ведомости

Встреча в формате «нормандской четверки» пройдет в апреле, заявил глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу, украинский экс-президент Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

«Сейчас идет большая работа на уровне политических советников… Они как раз и решают этот главный вопрос – встреча на наивысшем уровне. Планируется где-то на апрель, но как оно будет на самом деле, сказать тяжело», — сказал Кравчук.

В то же время Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, являющегося участником «нормандского четверки», заявил, что у главы государства в апрельском графике пока не значится встречи в этом формате.

Ранее Зеленский заявил, что встретится отдельно с каждым лидером «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия и Украина), если совместная встреча не состоится. Последняя такая встреча прошла 9 декабря 2019 г. в Париже, ставшей, в том числе, первой встречей Путина и Зеленского. По ее итогам стороны приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».

В Кремле, комментируя слова Зеленского, заявили, что Путин никогда не отвергает предложения о встречах, особенно, если они обещают быть результативными.

В сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) были подписаны первые Минские соглашения, окончившие начавшуюся в апреле того же года активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Они подразумевали прекращение огня, вывод наемников из зоны конфликта, обмен пленными, проведение местных выборов, амнистию участникам событий, децентрализацию управления в Донбассе и его особый статус в составе Украины. Де-факто выполнены частично только первые два положения. Вторые Минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор.

Ранее по теме: Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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