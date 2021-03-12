Кравчук заявил о подготовке к проведению «нормандского» саммита в апреле

В сентябре 2014 г. трехсторонней контактной группой (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) были подписаны первые Минские соглашения, окончившие начавшуюся в апреле того же года активную часть боевых действий на юго-востоке Украины. Они подразумевали прекращение огня, вывод наемников из зоны конфликта, обмен пленными, проведение местных выборов, амнистию участникам событий, децентрализацию управления в Донбассе и его особый статус в составе Украины. Де-факто выполнены частично только первые два положения. Вторые Минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. Переговоры в рамках контактной группы идут до сих пор.