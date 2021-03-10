Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского

При этом любая встреча, тем более на высшем уровне, должна быть хорошо подготовлена. «И в данном случае лучшей подготовкой может и должно быть выполнение ранее достигнутых договоренностей», — подчеркнул он. В первую очередь под ними подразумеваются положения минского комплекса мер, а также договоренности, достигнутые в Париже, объяснил Песков.