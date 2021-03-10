Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин никогда не отвергает предложения о встрече, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности лично встретиться с Путиным в случае отмены встречи «нормандской четверки».
«Президент Путин никогда не отвергает априори какие-либо встречи. Тем более встречи, которые могут быть результативными и могут принести пользу всем», — сказал Песков, отметив, что президент России приложил «немало усилий» для поисков путей урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.
При этом любая встреча, тем более на высшем уровне, должна быть хорошо подготовлена. «И в данном случае лучшей подготовкой может и должно быть выполнение ранее достигнутых договоренностей», — подчеркнул он. В первую очередь под ними подразумеваются положения минского комплекса мер, а также договоренности, достигнутые в Париже, объяснил Песков.
Ранее Зеленский заявил, что встретится отдельно с каждым лидером «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия и Украина), если совместная встреча не состоится. Последняя такая встреча прошла 9 декабря 2019 г. в Париже. По ее итогам стороны приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».