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Трамп отреагировал на падение Байдена на трапе самолета

Ведомости

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что, посмотрев, как нынешний американский лидер Джо Байден три раза подряд споткнулся, поднимаясь по трапу самолета, понял, что не проиграл ему. Видео с речью 45-го президента США опубликовал в своем профиле один из пользователей социальной сети TikTok.

«Я посмотрел, как Джо Байден поднимается по трапу сегодня и сказал: «Я не проиграл ему. Мы не проиграли»» — заявил Трамп, обращаясь к соратникам. 

Инцидент с Байденом произошел 19 марта. Американские телеканалы распространили видео, на котором президент быстро поднимается по трапу самолета, дважды спотыкается и на третий раз падает на колени. После этого глава государства отряхивает брюки и идет дальше по ступенькам. Перед тем, как зайти внутрь воздушного судна, он отдает честь военнослужащим базы, которую только что посетил.

Позже в Белом доме назвали причиной произошедшего сильный ветер. Сын Трампа Дональд Трамп младший на своей странице в Twitter поставил объяснение нынешней американской администрации под сомнение, опубликовав сведения о погодных условиях в тот день. Так, ветер якобы был на 4 балла из 10. Национальная метеорологическая служба описывает такой как поднимающий пыль и бумагу. 

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 г. В итоге Байден, представляющий Демократическую партию, получил 306 голосов выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270. Трамп набрал 232 голоса. 6 января Конгресс США утвердил победу Байдена. Инаугурация демократа состоялась 20 января. Трамп отказался присутствовать на церемонии. Перед этим он неоднократно заявлял, что результаты выборов были сфальсифицированы. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных