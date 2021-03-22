Трамп отреагировал на падение Байдена на трапе самолета

Инцидент с Байденом произошел 19 марта. Американские телеканалы распространили видео, на котором президент быстро поднимается по трапу самолета, дважды спотыкается и на третий раз падает на колени. После этого глава государства отряхивает брюки и идет дальше по ступенькам. Перед тем, как зайти внутрь воздушного судна, он отдает честь военнослужащим базы, которую только что посетил.