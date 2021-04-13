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Алиев заявил об обсуждении с Путиным «Искандеров» в Карабахе

Ведомости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудил с президентом России Владимиром Путиным информацию, полученную от азербайджанских военных о применении Арменией российских ракет комплекса «Искандер-М» во время конфликта в Карабахе осенью 2020 г.

«Я задал этот вопрос в разговоре с [президентом России] Владимиром Путиным, который состоялся 1 апреля. Народ Азербайджана должен знать ответ», — сказал Алиев на пресс-конференции, которую транслировала пресс-служба администрации президента Азербайджана. Он добавил, что Баку также направил официальный запрос в Минобороны России с требованием объяснить применение «Искандера» Арменией с приложенными фото- и видеодоказательствами.

«Девять дней прошло, а мы так и не получили ответа», — пожаловался Алиев. Он отметил, что до этого Минобороны России отрицало использование Ереваном в Карабахе этих ракет и утверждало, что они остались на складах. Однако весной этого года обломки были найдены в окрестностях Шуши, занятой по итогам армяно-азербайджанского конфликта сентября-ноября.

«В Шуше выпал снег. Когда он растаял, мы и нашли их (обломки ракеты.- прим.ред.)», — пояснил Алие, накануне пожаловавшийся на отсутствие ответа на запросы о причинах использования «Искандер-М» во время Карабахской войны 2020 г.

В 2017 г. министр обороны Армении Виген Саркисян заявил, что ракетные комплексы «Искандер-М», поставленные в 2016 г. Россией, принадлежат Армении. Они были показаны в сентябре того же года на параде ко Дню независимости страны. Это вооружение Армения приобрела на основе соглашений о поставках оружия в рамках ОДКБ. На вооружении Еревана состоит экспортный вариант комплекса «Искандер» с дальностью 280 км.

После окончания конфликта премьер-министр Никол Пашинян заявил, что ракеты «Искандер-М» использовались в конфликте, однако из-за низкого качества «не разрывались». В ответ замглавы армянского Генштаба Тигран Хачатрян заявил, что премьера неверно информировали, а позже сам Пашинян признал ложными свои слова о российских «Искандерах», однако однозначно не отрицал и не подтверждал их использования в боях, хотя во время военных действий азербайджанские города попадали под ракетные обстрелы армянской стороны, которая, в том числе, угрожала использовать против Баку и этот комплекс.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных