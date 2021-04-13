Алиев заявил об обсуждении с Путиным «Искандеров» в Карабахе

После окончания конфликта премьер-министр Никол Пашинян заявил, что ракеты «Искандер-М» использовались в конфликте, однако из-за низкого качества «не разрывались». В ответ замглавы армянского Генштаба Тигран Хачатрян заявил, что премьера неверно информировали, а позже сам Пашинян признал ложными свои слова о российских «Искандерах», однако однозначно не отрицал и не подтверждал их использования в боях, хотя во время военных действий азербайджанские города попадали под ракетные обстрелы армянской стороны, которая, в том числе, угрожала использовать против Баку и этот комплекс.