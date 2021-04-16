Байден назвал Россию и США великими державами
Президент США Джо Байден назвал Россию и США великими державами, которые несут ответственность за глобальную стабильность. Об этом Байден заявил в ходе своей речи о России.
«Две великие державы, несущие значительную ответственность за глобальную стабильность. И мы с президентом Путиным несем значительную ответственность за поддержание этих отношений. Я очень серьезно отношусь к этой ответственности, как, я уверен, и он», — отметил президент.
Байден напомнил, что несколько дней назад провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным об отношениях между Россией и США. По его словам, разговор с российским президентом был «откровенным и уважительным».
Вечером 13 апреля Байден провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого предложил российскому президенту обсудить весь спектр российско-американских отношений в ходе саммита, который можно будет организовать в третьей стране в ближайшие месяцы. Кроме того, главы государств обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, в том числе намерение США и России продолжить диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Байден предложил Путину встретиться и провести личные переговоры в ближайшие недели.
15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций, направленных против российского госдолга. Ограничительные меры также введены в отношении 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму. Кроме того, Минфин США объявил об ограничениях в отношении шести российских технологических компаний по обвинению в поддержке киберпрограмм российских спецслужб.