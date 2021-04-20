Россия высылает двух болгарских дипломатов
МИД России объявил двоих болгарских дипломатов персонами нон грата и обязал их покинуть российскую территорию в ответ на высылку двоих сотрудников российского посольства в Софии в марте. Об этом сообщили в пресс-службе дипведомства.
«Посол Болгарии А.Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота Министерства об объявлении «persona non grata» первого секретаря консульской службы Посольства Болгарии в России Н.Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам Посольства Болгарии в России Ч.Христозова», — говорится в сообщении. В МИДе пояснили, что эти лица должны покинуть российскую территорию в течение 72 часов.
«Данная мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить «persona non grata» двоих сотрудников посольства России в Софии», — пояснили в дипведомстве.
В конце марта болгарские власти выслали двоих российских дипломатов по обвинению в шпионаже. Их обвинили в «неконтролируемой разведывательной деятельности, не совместимой с дипломатическими отношениями». До этого СМИ Болгарии сообщили о задержании сотрудниками болгарского Агентства национальной безопасности нескольких человек, в числе которых были местные чиновники, по подозрению в шпионаже в пользу России. В то же время отмечалось, что россиян среди них не было.