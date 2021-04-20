Россия высылает двух болгарских дипломатов

В конце марта болгарские власти выслали двоих российских дипломатов по обвинению в шпионаже. Их обвинили в «неконтролируемой разведывательной деятельности, не совместимой с дипломатическими отношениями». До этого СМИ Болгарии сообщили о задержании сотрудниками болгарского Агентства национальной безопасности нескольких человек, в числе которых были местные чиновники, по подозрению в шпионаже в пользу России. В то же время отмечалось, что россиян среди них не было.